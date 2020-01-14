Президент Южной Кореи позитивно оценил перспективы диалога с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин позитивно оценил перспективы отношений с КНДР.

Как информирует РИА Новости, он отметил, что диалог между США и КНДР и межкорейский диалог по денуклеаризации всё ещё «не на той стадии, чтобы оценивать их негативно», доверие между сторонами сохраняется.

«Северная Корея заявила, что США должны полностью выполнить все её требования, но они ясно показали, что дверь диалога всё ещё не закрыта… Я оцениваю это как позитивный знак. С отношениями между Южной и Северной Кореей всё точно так же», — сказал Мун Чжэ Ин.

По его словам, хотя межкорейские отношения в настоящее время испытывают трудности, посредством диалога предпринимаются усилия для увеличения сотрудничества между странами.

«Я считаю, что эти усилия будут успешны, и позитивно оцениваю перспективы», — подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рассчитывает на принятие КНДР верного решения по переговорам о денуклеаризации.

В декабре Мун Чжэ Ин в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине заявил о невыгодности роста напряжённости на Корейском полуострове для КНДР.