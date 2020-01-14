Помпео надеется на принятие КНДР верного решения по денуклеаризации

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Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает на принятие КНДР верного решения по переговорам о денуклеаризации.
Помпео надеется на принятие КНДР верного решения по денуклеаризации
  • Reuters

Как информирует ТАСС, Помпео отметил медленный темп диалога с Северной Кореей по поводу соблюдения обязательств в рамках проведённых ранее саммитов США и КНДР.

«Я по-прежнему надеюсь, что (руководство. — RT) КНДР примет верное решение не только для мира, но и для своего народа. Вооружения КНДР представляют реальную угрозу, США же не представляют угрозы КНДР», — сказал он.

Также Помпео выразил надежду на то, что 2020 год будет успешным для США, мира и всего региона.

«Мы хотим для них светлого будущего. Я надеюсь, что мы убедим (северокорейского лидера. — RT) Ким Чен Ына сделать шаг в пользу отказа от ядерного оружия», — заявил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что США обратились к КНДР с предложением продолжить переговоры.

11 января в КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации.

Как заявил советник северокорейского МИД Ким Ке Гван, Северная Корея не пойдёт на переговоры с США о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию страны.

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