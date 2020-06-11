В КНДР призвали США не вмешиваться в их отношения с Южной Кореей
- Reuters
«Отношения между КНДР и Южной Кореей являются внутренним вопросом и касаются только нашего народа, никто не имеет права вмешиваться в них», — приводит ТАСС заявление, опубликованное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что в КНДР негативно отреагировали на заявление Госдепа США с призывом восстановить сотрудничество с Южной Кореей.
Ранее в Пхеньяне заявили, что с 9 июня прерывают работу всех каналов связи с Сеулом, в том числе военных.
Этот шаг стал ответом на заброс активистами южнокорейских общественных организаций и перебежчиками из КНДР агитационных материалов на территорию северного соседа.
Подробнее о ситуации — в материале RT.