В КНДР призвали США не вмешиваться в их отношения с Южной Кореей

Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться в отношения между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщили в МИД Северной Кореи.

«Отношения между КНДР и Южной Кореей являются внутренним вопросом и касаются только нашего народа, никто не имеет права вмешиваться в них», — приводит ТАСС заявление, опубликованное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в КНДР негативно отреагировали на заявление Госдепа США с призывом восстановить сотрудничество с Южной Кореей.

Ранее в Пхеньяне заявили, что с 9 июня прерывают работу всех каналов связи с Сеулом, в том числе военных.

Этот шаг стал ответом на заброс активистами южнокорейских общественных организаций и перебежчиками из КНДР агитационных материалов на территорию северного соседа.

Подробнее о ситуации — в материале RT.