В КНДР призвали США не вмешиваться в их отношения с Южной Кореей

Короткая ссылка
Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться в отношения между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщили в МИД Северной Кореи.
В КНДР призвали США не вмешиваться в их отношения с Южной Кореей
  • Reuters

«Отношения между КНДР и Южной Кореей являются внутренним вопросом и касаются только нашего народа, никто не имеет права вмешиваться в них», — приводит ТАСС заявление, опубликованное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в КНДР негативно отреагировали на заявление Госдепа США с призывом восстановить сотрудничество с Южной Кореей.

Ранее в Пхеньяне заявили, что с 9 июня прерывают работу всех каналов связи с Сеулом, в том числе военных.

Этот шаг стал ответом на заброс активистами южнокорейских общественных организаций и перебежчиками из КНДР агитационных материалов на территорию северного соседа.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить