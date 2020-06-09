«Выключить все коммуникационные линии»: почему КНДР разрывает каналы связи с Южной Кореей

В Пхеньяне заявили, что с 9 июня прерывают работу всех каналов связи с Сеулом, в том числе военных. Этот шаг стал ответом на заброс активистами южнокорейских общественных организаций и перебежчиками из КНДР агитационных материалов на территорию северного соседа. Власти Республики Корея уже сообщили, что запретят подобные провокации на законодательном уровне. Эксперты отмечают, что такие пропагандистские акции направлены на подрыв межкорейского сотрудничества и проводятся в интересах США.

Северная Корея 9 июня заблокирует все линии связи с Южной Кореей, в том числе и военные. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что на данный шаг руководство КНДР пошло после отправки в страну агитационных листовок, изготовленных южнокорейскими неправительственными организациями.

«Наша сторона в 12 часов 9 июня 2020 года полностью отрежет и отключит линию связи между властями Северной и Южной Кореи, которая поддерживалась через постоянный межкорейский офис связи, в том числе коммуникационные линии между военными Севера и Юга в районе Восточного и Западного морей, а также горячую линию между зданиями ЦК Трудовой партии Кореи и Чхонвадэ (резиденцией главы Южной Кореи)», — говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что данное решение было принято на совещании, в котором принимали участие заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон (родная сестра главы КНДР Ким Чен Ына).

«Рассмотрев поэтапные планы дел с врагами для точного сведения счётов с предателями и подонками за их преступления, дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом», — подчёркивается в сообщении ЦТАК.

Шаровая пропаганда

Причиной ухудшения двусторонних отношений между КНДР и Южной Кореей стала отправка на север агитационных листовок южнокорейскими общественными организациями, с которыми сотрудничают перебежчики из Северной Кореи.

Эти листовки активисты отправляют с помощью воздушных шаров. Так, организация Fighters for a Free North Korea заявила, что отправила на север 500 тыс. листовок, 2 тыс. долларовых купюр и ещё 1 тыс. карт памяти.

Ким Ё Чжон

Reuters

© Jorge Silva

После очередной подобной акции Ким Ё Чжон заявила через ЦТАК, что Южную Корею ждут серьёзные последствия, если подобная деятельность не будет прекращена. В качестве мер были озвучены закрытие координационного бюро, остановка совместного промышленного парка Кэсон и возможная отмена военного соглашения между двумя странами, которое, как отметила Ким Ё Чжон, и так не имеет какой-либо фактической ценности.

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После этого обращения Министерство объединения Республики Корея призвало общественные организации и активистов прекратить отправку листовок в КНДР. Власти страны не раз выступали с рекомендациями о прекращении этой деятельности, так как она вредит межкорейскому сотрудничеству.

Антисеверокорейские организации и перебежчики традиционно игнорируют подобные призывы, ссылаясь на право свободы слова. Однако после реакции Пхеньяна на нынешний инцидент министерство заявило о прекращении отправки листовок в более категоричной форме.

«Любые действия, которые могут представлять угрозу жизни и имуществу граждан в данных регионах, а также межкорейскому сотрудничеству, должны быть прекращены», — приводит РИА Новости слова представителя Министерства объединения Ё Сан Ги.

Представитель ведомства добавил, что правительство Южной Кореи примет закон, запрещающий отправку агитации в КНДР частными лицами. Сообщается, что активисты намерены провести очередной пуск шаров с листовками 25 июня.

Случаи запуска со стороны Юга на Север воздушных шаров, несущих агитационные листовки, нередки, отметил в беседе с RT заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

«Правительство Республики Корея к этому никакого отношения не имеет. Однако там есть две-три особенно активные организации, состоящие из северокорейских перебежчиков. Они немногочисленные, но громкие, с достаточно хорошей финансовой поддержкой. И вот они занимались подобными вещами, и это каждый раз приводило к росту напряжённости», — пояснил эксперт.

Александр Воронцов отметил, что подобные акции прямо нарушают нормы о суверенном воздушном пространстве.

«Все эти события значительно повышают напряжённость. Именно это и было целью этих организаций», — отметил политолог.

По словам эксперта, подобные акции спонсируются правыми политическими силами, которые настроены против любых форм межкорейского сотрудничества.

Конец разрядки

Напомним, что нынешнему кризису предшествовал период разрядки в отношениях Северной и Южной Кореи, который возник на фоне переговоров Пхеньяна и Вашингтона по денуклеаризации Корейского полуострова.

С 2018 по 2019 год представители США и КНДР проводили переговоры на различном уровне, включая личные встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, пытаясь придти к соглашению. После первой встречи в Сингапуре в 2018 году КНДР прекратила ядерные испытания, однако затем процесс денуклеаризации был приостановлен, так как Вашингтон не предоставил гарантий безопасности КНДР и не ослабил санкционный режим.

Лидеры Северной и Южной Кореи

Reuters

© Pyeongyang Press Corps

Тогда же, в 2018 году, в приграничном северокорейском регионе Кэсон был открыт Межкорейский офис связи, в задачи которого входило налаживание постоянных контактов между Севером и Югом.

В 2019 году должен был пройти очередной саммит рабочих групп КНДР и США в Швеции, однако встреча была сорвана. Северокорейская сторона тогда покинула Стокгольм, заявив, что Соединённые Штаты прибыли на переговоры, не сформулировав каких-либо конструктивных предложений.

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Тогда Пхеньян также заявил, что не намерен продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока США не сделают конкретных шагов для отказа от враждебной политики в отношении КНДР.

С начала 2020 года Северная Корея возобновила проведение испытаний ракетного оружия. В мае стало известно, что руководство КНДР объявило о новом курсе укрепления стратегических сил страны и сил ядерного сдерживания. Об этом сообщило ЦТАК со ссылкой на правящую Трудовую партию Кореи по итогам расширенного заседания партийного Центрального военного комитета.

Кроме того, в ТПК приняли меры для «решительного повышения возможностей» нанесения артиллерийского удара Корейской народной армией. Эксперты отмечают, что данное сообщение является напоминанием Южной Корее о том, что столица государства Сеул находится в прямой досягаемости обычных видов вооружений армии КНДР.

Как пояснил в беседе с RT ведущий специалист кафедры международной политики и зарубежного регионоведения РАНХиГС Роман Файншмидт, сейчас КНДР не заинтересована в новой эскалации.

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«Власти КНДР не заинтересованы в дестабилизации обстановки, в этом также не заинтересованы власти Южной Кореи. Президент Мун Чжэ Ин всеми способами пытался продемонстрировать открытость своей политики по отношению к Северной Корее, готовность сотрудничать. Основные игроки не имеют интереса в дестабилизации ситуации. Учитывая те причины, которые лежат в основе действий северокорейского правительства, не следует ожидать резкого ухудшения ситуации», — отметил эксперт.

Однако нынешний демарш со стороны Северной Кореи и неспособность правительства страны помешать подобным акциям сводят на нет достигнутый прогресс в сфере деэскалации обстановки на полуострове, отметил в беседе с RT Александр Воронцов.

«Два года ситуация была относительно спокойной», — подчеркнул политолог, напомнив, что 15 сентября 2019 года Сеул и Пхеньян договорились о прекращении всех подобных акций.