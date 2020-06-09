«Выключить все коммуникационные линии»: почему КНДР разрывает каналы связи с Южной Кореей
- Демилитаризованная зона между Южной и Северной Кореей
- Reuters
- © Kim Hong-Ji
Северная Корея 9 июня заблокирует все линии связи с Южной Кореей, в том числе и военные. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что на данный шаг руководство КНДР пошло после отправки в страну агитационных листовок, изготовленных южнокорейскими неправительственными организациями.
«Наша сторона в 12 часов 9 июня 2020 года полностью отрежет и отключит линию связи между властями Северной и Южной Кореи, которая поддерживалась через постоянный межкорейский офис связи, в том числе коммуникационные линии между военными Севера и Юга в районе Восточного и Западного морей, а также горячую линию между зданиями ЦК Трудовой партии Кореи и Чхонвадэ (резиденцией главы Южной Кореи)», — говорится в сообщении ЦТАК.
Отмечается, что данное решение было принято на совещании, в котором принимали участие заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон (родная сестра главы КНДР Ким Чен Ына).
«Рассмотрев поэтапные планы дел с врагами для точного сведения счётов с предателями и подонками за их преступления, дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом», — подчёркивается в сообщении ЦТАК.
Шаровая пропаганда
Причиной ухудшения двусторонних отношений между КНДР и Южной Кореей стала отправка на север агитационных листовок южнокорейскими общественными организациями, с которыми сотрудничают перебежчики из Северной Кореи.
Эти листовки активисты отправляют с помощью воздушных шаров. Так, организация Fighters for a Free North Korea заявила, что отправила на север 500 тыс. листовок, 2 тыс. долларовых купюр и ещё 1 тыс. карт памяти.
- Ким Ё Чжон
- Reuters
- © Jorge Silva
После очередной подобной акции Ким Ё Чжон заявила через ЦТАК, что Южную Корею ждут серьёзные последствия, если подобная деятельность не будет прекращена. В качестве мер были озвучены закрытие координационного бюро, остановка совместного промышленного парка Кэсон и возможная отмена военного соглашения между двумя странами, которое, как отметила Ким Ё Чжон, и так не имеет какой-либо фактической ценности.
После этого обращения Министерство объединения Республики Корея призвало общественные организации и активистов прекратить отправку листовок в КНДР. Власти страны не раз выступали с рекомендациями о прекращении этой деятельности, так как она вредит межкорейскому сотрудничеству.
Антисеверокорейские организации и перебежчики традиционно игнорируют подобные призывы, ссылаясь на право свободы слова. Однако после реакции Пхеньяна на нынешний инцидент министерство заявило о прекращении отправки листовок в более категоричной форме.
«Любые действия, которые могут представлять угрозу жизни и имуществу граждан в данных регионах, а также межкорейскому сотрудничеству, должны быть прекращены», — приводит РИА Новости слова представителя Министерства объединения Ё Сан Ги.
Представитель ведомства добавил, что правительство Южной Кореи примет закон, запрещающий отправку агитации в КНДР частными лицами. Сообщается, что активисты намерены провести очередной пуск шаров с листовками 25 июня.
Случаи запуска со стороны Юга на Север воздушных шаров, несущих агитационные листовки, нередки, отметил в беседе с RT заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.
«Правительство Республики Корея к этому никакого отношения не имеет. Однако там есть две-три особенно активные организации, состоящие из северокорейских перебежчиков. Они немногочисленные, но громкие, с достаточно хорошей финансовой поддержкой. И вот они занимались подобными вещами, и это каждый раз приводило к росту напряжённости», — пояснил эксперт.
Александр Воронцов отметил, что подобные акции прямо нарушают нормы о суверенном воздушном пространстве.
«Все эти события значительно повышают напряжённость. Именно это и было целью этих организаций», — отметил политолог.
По словам эксперта, подобные акции спонсируются правыми политическими силами, которые настроены против любых форм межкорейского сотрудничества.
Конец разрядки
Напомним, что нынешнему кризису предшествовал период разрядки в отношениях Северной и Южной Кореи, который возник на фоне переговоров Пхеньяна и Вашингтона по денуклеаризации Корейского полуострова.
С 2018 по 2019 год представители США и КНДР проводили переговоры на различном уровне, включая личные встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, пытаясь придти к соглашению. После первой встречи в Сингапуре в 2018 году КНДР прекратила ядерные испытания, однако затем процесс денуклеаризации был приостановлен, так как Вашингтон не предоставил гарантий безопасности КНДР и не ослабил санкционный режим.
- Лидеры Северной и Южной Кореи
- Reuters
- © Pyeongyang Press Corps
Тогда же, в 2018 году, в приграничном северокорейском регионе Кэсон был открыт Межкорейский офис связи, в задачи которого входило налаживание постоянных контактов между Севером и Югом.
В 2019 году должен был пройти очередной саммит рабочих групп КНДР и США в Швеции, однако встреча была сорвана. Северокорейская сторона тогда покинула Стокгольм, заявив, что Соединённые Штаты прибыли на переговоры, не сформулировав каких-либо конструктивных предложений.
Тогда Пхеньян также заявил, что не намерен продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока США не сделают конкретных шагов для отказа от враждебной политики в отношении КНДР.
С начала 2020 года Северная Корея возобновила проведение испытаний ракетного оружия. В мае стало известно, что руководство КНДР объявило о новом курсе укрепления стратегических сил страны и сил ядерного сдерживания. Об этом сообщило ЦТАК со ссылкой на правящую Трудовую партию Кореи по итогам расширенного заседания партийного Центрального военного комитета.
Кроме того, в ТПК приняли меры для «решительного повышения возможностей» нанесения артиллерийского удара Корейской народной армией. Эксперты отмечают, что данное сообщение является напоминанием Южной Корее о том, что столица государства Сеул находится в прямой досягаемости обычных видов вооружений армии КНДР.
Как пояснил в беседе с RT ведущий специалист кафедры международной политики и зарубежного регионоведения РАНХиГС Роман Файншмидт, сейчас КНДР не заинтересована в новой эскалации.
«Власти КНДР не заинтересованы в дестабилизации обстановки, в этом также не заинтересованы власти Южной Кореи. Президент Мун Чжэ Ин всеми способами пытался продемонстрировать открытость своей политики по отношению к Северной Корее, готовность сотрудничать. Основные игроки не имеют интереса в дестабилизации ситуации. Учитывая те причины, которые лежат в основе действий северокорейского правительства, не следует ожидать резкого ухудшения ситуации», — отметил эксперт.
Однако нынешний демарш со стороны Северной Кореи и неспособность правительства страны помешать подобным акциям сводят на нет достигнутый прогресс в сфере деэскалации обстановки на полуострове, отметил в беседе с RT Александр Воронцов.
«Два года ситуация была относительно спокойной», — подчеркнул политолог, напомнив, что 15 сентября 2019 года Сеул и Пхеньян договорились о прекращении всех подобных акций.
«Получается, что южнокорейские НКО выступают инструментом американской внешней политики и именно они пытаются сорвать улучшение отношений. А вот приведёт ли это всё к эскалации, зависит от действия участников, прежде всего от правительства Южной Кореи, от того, сможет ли оно выполнять обязательства, взятые на себя в ходе диалога между Севером и Югом», — заключил Александр Воронцов.
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