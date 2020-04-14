Южная Корея сообщила о запуске КНДР ракет в сторону Японского моря
КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
- © KCNA/Reuters
По данным Сеула, дальность полёта снарядов составила 150 км.
В конце марта сообщалось о ракетном пуске Северной Кореи.
Также стало известно, что страна испытала новые тактические управляемые ракеты, на манёврах присутствовал её лидер Ким Чен Ын.
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