Южная Корея сообщила о запуске КНДР ракет в сторону Японского моря

КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

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По данным Сеула, дальность полёта снарядов составила 150 км. В конце марта сообщалось о ракетном пуске Северной Кореи. Также стало известно, что страна испытала новые тактические управляемые ракеты, на манёврах присутствовал её лидер Ким Чен Ын.