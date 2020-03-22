КНДР провела испытания новых тактических ракет
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«Цель показательной стрельбы заключается в том, чтобы еще раз подтвердить тактическое свойство и мощность новой оружейной системы, поставляемой на вооружение в войсковые части Корейской народной армии (КНА)», — указано в тексте.
Лидер КНДР отметил, что данное оружие призвано укрепить огневую мощь страны.
Ранее стало известно, что КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.