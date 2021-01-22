В Белом доме планируют подготовить новую стратегию отношений с КНДР

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация во главе с президентом США Джо Байденом планирует подготовить новую стратегию отношений с Северной Кореей.
В Белом доме планируют подготовить новую стратегию отношений с КНДР
  • Reuters

По словам Псаки, у США есть ключевая заинтересованность в сдерживании КНДР. 

«Мы примем новую стратегию, чтобы обеспечивать безопасность американского народа и союзников»,— цитирует её ТАСС.

В Белом доме заявили, что новый подход начнётся с тщательного обзора политики по отношению к КНДР, который будет проводиться наряду с тесными консультациями с Южной Кореей, Японией и другими странами «по вариантам сохранения давления на Северную Корею, а также потенциала для любой будущей дипломатии».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе съезда Трудовой партии Кореи заявил, что Вашингтон является «главным врагом» Пхеньяна.

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