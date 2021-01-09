Ким Чен Ын назвал США «главным врагом» КНДР

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе съезда Трудовой партии Кореи заявил, что Вашингтон является «главным врагом» Пхеньяна.
Ким Чен Ын назвал США «главным врагом» КНДР
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что политика США в отношении КНДР останется неизменной «вне зависимости от того, кто возглавляет вашингтонскую администрацию».

Северокорейский лидер также подчеркнул, что Соединённые Штаты смогут улучшить отношения с республикой, только отказавшись от своих «враждебных намерений».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит совершенствовать ядерные вооружения с целью вынужденного сдерживания враждебных сил.

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