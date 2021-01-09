Ким Чен Ын назвал США «главным врагом» КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе съезда Трудовой партии Кореи заявил, что Вашингтон является «главным врагом» Пхеньяна.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что политика США в отношении КНДР останется неизменной «вне зависимости от того, кто возглавляет вашингтонскую администрацию».

Северокорейский лидер также подчеркнул, что Соединённые Штаты смогут улучшить отношения с республикой, только отказавшись от своих «враждебных намерений».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит совершенствовать ядерные вооружения с целью вынужденного сдерживания враждебных сил.