Ким Чен Ын назвал США «главным врагом» КНДР
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын отметил, что политика США в отношении КНДР останется неизменной «вне зависимости от того, кто возглавляет вашингтонскую администрацию».
Северокорейский лидер также подчеркнул, что Соединённые Штаты смогут улучшить отношения с республикой, только отказавшись от своих «враждебных намерений».
Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит совершенствовать ядерные вооружения с целью вынужденного сдерживания враждебных сил.