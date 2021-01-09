Ким Чен Ын: КНДР продолжит совершенствовать ядерные вооружения
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Необходимо сделать так, чтобы активно и полностью сдерживать и контролировать военную угрозу, вынужденно существующую на Корейском полуострове, совершенствуя ядерные технологии, уменьшая габариты и вес и увеличивая стратегическую мощность ядерного вооружения», — заявил северокорейский лидер.
Он подчеркнул необходимость разработки стратегического ядерного оружия, «которое можно было бы применять в современной войне разнообразно в зависимости от объекта поражения и цели операции».
В октябре 2020 года Ким Чен Ын отметил, что Северная Корея наращивает военную мощь только для самозащиты, страна не намерена использовать её первой.