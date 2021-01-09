Ким Чен Ын: КНДР продолжит совершенствовать ядерные вооружения

Короткая ссылка
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит совершенствовать ядерные вооружения с целью вынужденного сдерживания враждебных сил.
Ким Чен Ын: КНДР продолжит совершенствовать ядерные вооружения
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Необходимо сделать так, чтобы активно и полностью сдерживать и контролировать военную угрозу, вынужденно существующую на Корейском полуострове, совершенствуя ядерные технологии, уменьшая габариты и вес и увеличивая стратегическую мощность ядерного вооружения», — заявил северокорейский лидер.

Он подчеркнул необходимость разработки стратегического ядерного оружия, «которое можно было бы применять в современной войне разнообразно в зависимости от объекта поражения и цели операции».

В октябре 2020 года Ким Чен Ын отметил, что Северная Корея наращивает военную мощь только для самозащиты, страна не намерена использовать её первой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить