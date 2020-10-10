Ким Чен Ын рассказал, зачем КНДР наращивает военную мощь
- Reuters
«КНДР наращивает силы сдерживания войны не для того, чтобы направить их против кого-то… Мы лишь пытаемся защитить себя и не будем использовать силу первыми», — приводит его слова РИА Новости.
Ким Чен Ын добавил, что в случае нападения врагов ждёт возмездие.
Он также отметил, что «время на стороне» КНДР, и призвал народ вместе идти к выполнению целей на пути к социализму.
Ранее постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что КНДР считает важным опираться на «надёжные и эффективные факторы сдерживания», чтобы сохранить мир на Корейском полуострове.
В марте стало известно, что КНДР провела испытания новых тактических управляемых ракет.