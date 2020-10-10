Ким Чен Ын рассказал, зачем КНДР наращивает военную мощь

Северная Корея наращивает военную мощь только для самозащиты, страна не намерена использовать её первой, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на праздничном параде по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи.

«КНДР наращивает силы сдерживания войны не для того, чтобы направить их против кого-то… Мы лишь пытаемся защитить себя и не будем использовать силу первыми», — приводит его слова РИА Новости.

Ким Чен Ын добавил, что в случае нападения врагов ждёт возмездие.

Он также отметил, что «время на стороне» КНДР, и призвал народ вместе идти к выполнению целей на пути к социализму.

Ранее постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что КНДР считает важным опираться на «надёжные и эффективные факторы сдерживания», чтобы сохранить мир на Корейском полуострове.

В марте стало известно, что КНДР провела испытания новых тактических управляемых ракет.