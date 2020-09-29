КНДР считает важным опираться на «надёжные факторы сдерживания»

КНДР считает важным опираться на «надёжные и эффективные факторы сдерживания», чтобы сохранить мир на Корейском полуострове.

Об этом заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.

«Построение мира без войн — это последовательная позиция правительства КНДР. В течение последних десятилетий мы делали все для того, чтобы гарантировать мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе. Тем не менее ядерная угроза в отношении КНДР сохраняется и имеют место враждебные действия прямо у нас на глазах», — цитирует его ТАСС.

Дипломат отметил, что в современном мире «высокомерие царит повсюду».

«Подлинный мир можно гарантировать, если только мы будем опираться на свои силы для предотвращения войны, если у нас будут надёжные и эффективные факторы сдерживания для самообороны», — сказал он.

В марте стало известно, что КНДР провела испытания новых тактических управляемых ракет.