Первые залпы холодной войны: как конфликт в Корее превратился в противостояние сверхдержав

70 лет назад началась корейская война. Практически сразу в неё оказались втянуты ведущие мировые державы — США, Китай и СССР. Историки называют этот конфликт первым масштабным столкновением между капиталистическими странами и государствами соцлагеря в эпоху холодной войны. Жертвами боевых действий на полуострове стали более 1,5 млн человек, были уничтожены тысячи предприятий и сотни тысяч жилых зданий. Мир между Пхеньяном и Сеулом так и не был заключён, а последствия этого конфликта до сих пор сказываются на ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

25 июня 1950 года начались активные боевые действия между Северной и Южной Кореей. Вскоре на стороне южан в конфликт вмешались США, а северянам помогали КНР и СССР. Как отмечают эксперты, последствия этой войны до сих пор оказывают влияние на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Не смогли договориться»

После победы в Русско-японской войне официальный Токио стал ведущим игроком в Дальневосточном регионе. Япония превратила Корею в свой протекторат, а в 1910 году полностью аннексировала её. Японские колонизаторы модернизировали местную экономику, но при этом проводили насильственную японизацию и развернули политические репрессии.

На завершающем этапе Второй мировой войны члены антигитлеровской коалиции договорились о восстановлении корейской государственности. В августе 1945 года Красная армия разгромила находящуюся в Корее японскую военную группировку. Однако не участвовавшие в освобождении полуострова Соединённые Штаты настояли на том, чтобы японские войска к югу от 38-й параллели сдались американской армии. Официальная Москва не хотела обострять отношения с союзниками и согласилась. В сентябре, уже после подписания акта о капитуляции Японии, американцы высадились в Корее и оккупировали южную часть полуострова.

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«США и СССР не смогли договориться о конкретных параметрах объединения Кореи. На полуострове были сильны левые настроения, но американцы доставили в Корею жившего до этого 20 лет в Соединённых Штатах политика Ли Сын Мана, который занялся созданием в южной части страны отдельного прозападного государства и запретил на его территории деятельность Коммунистической партии», — рассказал RT действительный член Академии военных наук Андрей Кошкин.

По словам эксперта, действия новых южнокорейских властей вызвали недовольство части местного населения, однако его протесты жестоко подавлялись. В частности, после массовых арестов оппозиционеров в 1948 году начались волнения на южнокорейском острове Чеджудо. Туда были брошены армейские части с американскими военными советниками и «эскадроны смерти». Столкновения продолжались более года. Жертвами карательных операций стали около 60 тыс. местных жителей.

15 августа 1948 года на юге полуострова была официально провозглашена Республика Корея во главе с Ли Сын Маном, а 9 сентября на севере возникла Корейская Народно-Демократическая Республика, которую возглавил бывший партизан Ким Ир Сен.

Ли Сын Ман и Ким Ир Сен

AFP

По словам Андрея Кошкина, обе республики официально считали своей территорией весь Корейский полуостров. В 1948 году Советский Союз вывел из КНДР свои войска, оставив на полуострове только военных советников. В 1949 году на аналогичный шаг решились и Соединённые Штаты. В то же самое время между подразделениями Северной и Южной Кореи начались локальные столкновения. Ким Ир Сен попросил Москву вмешаться в ситуацию, однако Иосиф Сталин хотел избежать войны и отозвал из Кореи большую часть советских военных советников.

«Разные внешнеполитические ориентиры»

25 июня 1950 года локальные столкновения в районе 38-й параллели переросли в полномасштабную войну.

«Согласно позиции Пхеньяна, в этот день южнокорейские войска вторглись на территорию КНДР, но были отброшены обратно. Сеул же утверждает, что атака северокорейских войск была немотивированной. В любом случае части южнокорейской армии потерпели поражение и начали быстро отступать на юг», — рассказал Андрей Кошкин.

По мнению доцента СПбГУ Ирины Ланцовой, причины резкого обострения корейского конфликта носили глобальный характер.

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«Произошедшее в Корее стало «горячим» проявлением стремительно разворачивающейся холодной войны. У действовавших на севере и юге корейских администраций были разные внешнеполитические ориентиры и различное видение своего будущего. Следует также помнить, что незадолго до этого возникла Китайская Народная Республика. Запад отреагировал на это достаточно спокойно, и Ким Ир Сен, стремившийся объединить Корею под своей властью, мог сделать вывод, что и в данном случае реакция будет такой же», — подчеркнула эксперт.

При этом, по словам руководителя научного отдела Музея Победы Станислава Давыдова, воспользовавшись ситуацией на Корейском полуострове, власти США решили перейти к политике активного недопущения распространения коммунизма в мире.

С начала 1950 года СССР бойкотировал заседания Совбеза ООН в знак протеста против участия в деятельности Организации Объединённых Наций представителей Тайваня, а не КНР. Этим воспользовались власти США. Уже 25 июня они провели через Совбез резолюцию, в которой выражалась «серьёзная озабоченность» действиями Северной Кореи, 27 июня добились «осуждения» Совбезом действий КНДР, а 7 июля — призыва ко всем членам ООН помочь Южной Корее. Это позволило США начать переброску на Корейский полуостров своих войск под видом «сил ООН». Со временем к операции присоединился ещё ряд западных стран. Возглавил «силы ООН» американский генерал Дуглас Макартур.

Южнокорейские артиллеристы

© CLAUDE DE CHABALIER / AFP

На начальной стадии войны американская помощь не оказала значительного влияния на ход боевых действий: войска КНДР быстро продвигались на юг. В результате проведения Сеульской, Сувонской, Тэджонской, Нактоганской и Пусанской операций силы КНДР заняли большую часть территории Южной Кореи. Американо-южнокорейская группировка войск была прижата к морю.

«Война так и не была завершена»

В середине сентября 1950 года в тылу у северокорейских войск, в Инчхоне, высадился 10-й американский корпус. Одновременно совместная группировка сил США и Южной Кореи начала контрнаступление на Пусанском плацдарме. Войскам КНДР пришлось перейти к отступлению.

«Соединённые Штаты бросили против Северной Кореи огромные силы — треть своей сухопутной армии, большую часть флота, около 20% авиации», — рассказал Андрей Кошкин.

«Силы ООН» перешли 38 параллель и развили наступление на территории КНДР. Продвижение американской группировки сопровождалось военными преступлениями. По словам эксперта, военные США убивали мирное население и пытали гражданских лиц, заподозренных в симпатии к властям КНДР. По словам Кошкина, только в Синчхонском уезде «силы ООН» уничтожили четверть населения — около 35 тыс. человек.

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В сложившейся ситуации Китай и СССР начали оказывать КНДР активную помощь. В октябре 1950 года в Северную Корею вошли около миллиона «китайских народных добровольцев» под командованием маршала Пэн Дэхуэя. В ноябре в воздушном пространстве над КНДР была задействована истребительная авиация СССР. На бортах и плоскостях советских МиГов были нанесены опознавательные знаки ВВС КНДР.

К началу 1951 года северокорейские войска вновь заняли Сеул. Противостоящие друг другу армии поочерёдно проводили наступательные операции, но летом 1951 года фронт стабилизировался в районе 38-й параллели.

Американский генерал Макартур предлагал перенести войну на территорию Китая и нанести по КНР ядерные удары, однако Вашингтон не пошёл на это из-за угрозы полномасштабного вмешательства в войну СССР. Советский Союз к этому времени уже располагал собственным ядерным оружием и держал у границ Кореи несколько дивизий.

После двух лет позиционной борьбы 27 июля 1953 года между американскими и северокорейскими войсками было заключено перемирие.

Американские военные и северокорейские пленные

© INTERCONTINENTALE / AFP

Война дорого обошлась Корее. По приблизительным оценкам историков, в ходе конфликта погибли около 1,5 млн жителей полуострова (хотя есть и более крупные оценки жертв). В результате американских бомбардировок было разрушено 8700 промышленных предприятий и более 600 тыс. жилых домов в КНДР. Безвозвратные потери вооружённых сил США составили порядка 40 тыс. человек. Советский Союз потерял в Корее 299 военнослужащих. Оценки потерь Китая колеблются от 60 до нескольких сот тысяч добровольцев.

«Нужно понимать, что война, по сути, так и не была завершена. Мир между Северной и Южной Кореей не подписан до сих пор. Разделение негативно сказывается на политической, экономической и культурной жизни полуострова. Затраты обеих частей Кореи на оборону и безопасность огромны», — констатировала Ирина Ланцова.

Демаркационная линия между КНДР и Республикой Корея

© Jung Yeon-je / AFP

По словам Андрея Кошкина, корейская война стала для США «пробой сил в глобальном противостоянии с соцлагерем». Эксперт отметил, что Вашингтон не смог добиться решающего успеха, но и не позволил одержать победу своим оппонентам.

«У корейского народа есть внутренний запрос на интеграцию. Однако это должно происходить на основе компромиссов. Сегодня главный дестабилизирующий фактор в этом процессе — позиция США. Вашингтону неинтересна демилитаризация региона: им нужна капитуляция Северной Кореи. Поэтому Белый дом не создаёт предпосылок для установления прочного мира в регионе и оказывает деструктивное влияние на своих союзников», — подытожил Кошкин.