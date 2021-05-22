Условная встреча: при каких обстоятельствах Байден готов провести переговоры с Ким Чен Ыном

Джо Байден готов провести саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если в ходе переговоров будет обсуждаться денуклеаризация Корейского полуострова. Об этом президент США заявил по итогам беседы с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Ранее Вашингтон сообщил о планах разработать новую стратегию отношений с Пхеньяном, но до сих пор её не представил. Сам Байден до избрания критиковал политику своего предшественника Дональда Трампа в отношении Пхеньяна. Однако, придя к власти, продолжает настаивать на полной денуклеаризации КНДР без каких-либо ответных шагов со стороны Вашингтона, отмечают аналитики. По мнению экспертов, для возобновления диалога двух государств США должны перестать игнорировать интересы КНДР.

Президент США Джо Байден заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но при согласии Пхеньяна обсудить вопрос ядерного разоружения и деэскалации ситуации на Корейском полуострове. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

«Если он (Ким Чен Ын. — RT) возьмёт на себя обязательство как условие для встречи, то это должно быть обязательство по обсуждению его арсенала ядерного оружия», — сказал Байден.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что не станет придерживаться курса, который был «в недавнем прошлом» и поддерживать стремления Пхеньяна к «международному признанию». Вероятно, Байден имел в виду встречи с Ким Чен Ыном своего предшественника Дональда Трампа.

Также после общения с южнокорейским президентом Байден объявил имя нового специального представителя по КНДР. На эту должность был назначен исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким.

По информации американских СМИ, сейчас Соединённые Штаты практически не взаимодействуют с представителями Северной Кореи. В середине марта телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Байдена сообщил, что Пхеньян отказался выходить на связь, несмотря на попытки американских властей завязать контакты. В общей сложности два государства не ведут интенсивный диалог более года.

Забуксовавшие переговоры

Напомним, предыдущий президент США Дональд Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном. 45-му президенту Соединённых Штатов удалось добиться от КНДР прекращения пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ядерных испытаний. В ответ Соединённые Штаты и Южная Корея приостановили практику масштабных совместных учений.

Также Вашингтон и Пхеньян вступили в диалог относительно снятия с КНДР многочисленных санкций. Однако в 2019 году обсуждение этого вопроса забуксовало. Как отмечают эксперты, причиной тупика, в который зашли переговоры, стало нежелание Вашингтона отменить даже часть рестрикций.

Встреча 45-го президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына

© REUTERS/Kevin Lamarque

Администрация Трампа настаивала на полной денуклеаризации Северной Кореи, подразумевая под ней «демонтаж всех ключевых объектов ядерного топливного цикла», утилизацию МБР, расщепляющихся материалов и ядерных боезарядов и «окончательное прекращение программ разработки иных видов оружия массового уничтожения».

Кроме того, со стороны Пхеньяна Соединённые Штаты хотели бы увидеть «движение на пути к переориентации экономики на гражданские нужды с целью утверждения этого курса в качестве постоянного для страны».

В Госдепартаменте США рассчитывали, что процесс денуклеаризации КНДР завершится к окончанию срока Трампа, однако этого не произошло.

Байден до избрания президентом наряду с другими демократами критиковал политику Трампа на северокорейском направлении за чрезмерную мягкость, а Ким Чен Ына открыто называл «тираном».

В ответ на эти слова Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР назвало Байдена «глупцом, лишённым элементарных достоинств, присущих даже не политику, а просто человеку».

В январе 2021 года в ходе съезда Трудовой партии в Пхеньяне Ким Чен Ын заявил, что внешнеполитическая деятельность Северной Кореи должна быть сосредоточена на том, чтобы «поставить на колени США». По его словам, Соединённые Штаты являются «самым большим врагом», который «представляет главное препятствие на пути нашего (КНДР. — RT) революционного развития».

«Кто бы ни был у власти в США, их сущность и намерения в отношении Северной Кореи никогда не изменятся», — сказал Ким Чен Ын.

Как следует из официальных заявлений лидера КНДР, Пхеньян продолжает совершенствовать ядерные силы, чтобы «полностью сдерживать и контролировать военную угрозу». При этом в Северной Корее подчёркивают, что не собираются первыми применять военную силу.

В настоящее время перед оборонной промышленностью и армией КНДР стоит задача увеличить дальность МБР до 15 тыс. км и разработать разведывательные беспилотники с радиусом действия до 500 км. Ранее Пхеньян заявил о завершении строительства атомной подлодки и запуске программы разработки гиперзвукового оружия.

В поисках нового курса

После инаугурации Байдена пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новая администрация намерена разработать новую стратегию отношений с Пхеньяном.

О кардинальном пересмотре курса в отношении КНДР говорил и Энтони Блинкен в ходе январских слушаний в сенате. По словам Блинкена, за время правления Дональда Трампа ситуация на северокорейском направлении «даже усугубилась».

Однако на сегодняшний день Белый дом так и не представил никакой новой стратегии в отношении КНДР. Вашингтон, как и при Трампе, настаивает на полной денуклеаризации Северной Кореи и не спешит со снятием санкций. Мало того, во время встречи 22 мая президенты США и Республики Корея договорились о снятии ограничений на создание и использование Сеулом баллистических ракет с дальностью полёта более 800 км.

Ракетный пуск КНДР

Reuters

Как предполагает южнокорейская пресса, данное решение продиктовано прежде всего антикитайскими устремлениями двух государств. Между тем эксперты полагают, что планы по увеличению дальности баллистических ракет Сеула будут непременно учтены не только в Пекине, но и в Пхеньяне.

В беседе с RT ведущий специалист кафедры международной политики и зарубежного регионоведения РАНХиГС Роман Файншмидт заявил, что отношения между Вашингтоном и Пхеньяном могут достаточно сильно обостриться. Эксперт не исключает, что Байден попытается «показать силу идеалов демократической партии и внешней политики США», возобновив масштабные учения с южнокорейской армией и практику отправки авианесущих группировок к берегам полуострова.

«Демократическая партия традиционно более строго относится к государствам, где, с её точки зрения, нарушаются права человека, и более привержена принципу защиты союзников. Поэтому вполне можно ожидать крупномасштабных военных акций в районе 38-й параллели. Эти манёвры станут не только демонстрацией готовности воевать плечом к плечу с Южной Кореей, это ещё и предупреждение КНДР и Китаю — они не должны думать, что находятся в безопасности», — рассуждает Файншмидт.

Ещё одним фактором обострения отношений с Пхеньяном, как считает эксперт, является требование США о полной денуклеаризации без встречных шагов в направлении снятия санкций. Однако Пхеньян, по мнению Файншмидта, ни при каких обстоятельствах не согласится на отказ от ядерного оружия.

«Вопросы денуклеаризации Северной Кореи обозначены в американской повестке дня как ключевые. Но я не думаю, что Байден и его команда не понимают, что отказ КНДР от ядерного оружия невозможен. Для Пхеньяна это фактически единственная гарантия обеспечения суверенитета», — говорит эксперт.

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Тем не менее, по прогнозу Файншмидта, встреча между Байденом и Ким Чен Ыном всё же может состояться, но на том условии, что Пхеньян не станет заключать с США каких-либо сделок по денуклеаризации.

Схожий взгляд на перспективы американо-северокорейского саммита разделяет ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. В беседе с RT он заявил, что лидер КНДР не доверяет Вашингтону, опасаясь нарушения американцами договорённостей, которые гипотетически можно достичь на переговорах.

«Я думаю, что сейчас всё-таки начнутся определённые контакты между США и КНДР, но их дальнейшее развитие зависит от того, насколько Байден будет готов учитывать предложения Северной Кореи. Сегодня Ким Чен Ын не доверяет США. Байдену необходимо сменить риторику и продемонстрировать, что он готов говорить не с позиции силы. Также новой администрации стоит поднять вопросы о снятии санкций и денуклеаризации всего Корейского полуострова, а не КНДР в отдельности», — пояснил Ким.

Эксперт убеждён, что для «таяния льда» в американо-северокорейских отношениях первые шаги должны сделать именно Соединённые Штаты. Как отметил собеседник RT, Вашингтон должен дать Пхеньяну сигнал об отказе от вынашивания экспансионистских планов.

«Желание Байдена встретиться с Ким Чен Ыном и услышать от него, что КНДР готова к ядерному разоружению, понятно. Но чтобы этот процесс начался, США должны предпринять ряд мер — например, исключить КНДР из рядов своих врагов, отказаться от военного плана, который предусматривает введение американских и южнокорейских войск на территорию Северной Кореи, если там возникнет «непредвиденная ситуация», — резюмировал Евгений Ким.