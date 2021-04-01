В Белом доме рассказали о политике США в отношении КНДР

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Соединённые Штаты находятся на финальной стадии выработки политики в отношении Северной Кореи. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Белом доме рассказали о политике США в отношении КНДР
  • Reuters

«Это тщательный обзор различными ведомствами политики США в отношении Северной Кореи, оценка всех имеющихся вариантов действий в ответ на усиливающуюся угрозу, которую Северная Корея представляет для своих соседей и более широкого международного сообщества», — приводит ТАСС её слова.

Жан-Пьер отметила, что администрация президента США Джо Байдена консультировалась с экспертами и бывшими американскими чиновниками, которые разрабатывали политику в отношении КНДР.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Соединённые Штаты рассматривают дополнительные действия в отношении КНДР в связи с ракетными пусками.

26 марта власти Северной Кореи заявили об испытаниях новой тактической управляемой ракеты.

В Республике Корея, в свою очередь, сообщили, что КНДР 21 марта провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

Как уточнил секретарь ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Бён Чхоль, последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.

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