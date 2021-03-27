В КНДР прокомментировали испытания новой тактической ракеты

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Последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи, заявил секретарь ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Бён Чхоль.
В КНДР прокомментировали испытания новой тактической ракеты
  • Reuters

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Проведённый на этот раз испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа является... действием, основанным на праве суверенного государства на самооборону», — заявил Чхоль.

По его словам, в нынешней обстановке, «когда Южная Корея и США непрерывно проводят военные учения, КНДР пришлось собрать военную силу для надёжного обеспечения своей безопасности».

Ранее власти Северной Кореи заявили об испытаниях новой тактической управляемой ракеты.

К тому же Комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР 21 марта провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

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