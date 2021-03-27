В КНДР прокомментировали испытания новой тактической ракеты

Последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи, заявил секретарь ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Бён Чхоль.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Проведённый на этот раз испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа является... действием, основанным на праве суверенного государства на самооборону», — заявил Чхоль.

По его словам, в нынешней обстановке, «когда Южная Корея и США непрерывно проводят военные учения, КНДР пришлось собрать военную силу для надёжного обеспечения своей безопасности».

Ранее власти Северной Кореи заявили об испытаниях новой тактической управляемой ракеты.

К тому же Комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР 21 марта провела тестовый пуск двух крылатых ракет.