В КНДР прокомментировали испытания новой тактической ракеты
- Reuters
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Проведённый на этот раз испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа является... действием, основанным на праве суверенного государства на самооборону», — заявил Чхоль.
По его словам, в нынешней обстановке, «когда Южная Корея и США непрерывно проводят военные учения, КНДР пришлось собрать военную силу для надёжного обеспечения своей безопасности».
Ранее власти Северной Кореи заявили об испытаниях новой тактической управляемой ракеты.
К тому же Комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР 21 марта провела тестовый пуск двух крылатых ракет.