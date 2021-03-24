Южная Корея сообщила, что КНДР 21 марта запустила две ракеты

Комитет начальников штабов Республики Корея в среду подтвердил, что КНДР 21 марта провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

Об этом сообщает агентство Younhap.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Северная Корея в выходные провела пуски ракет малой дальности.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон в курсе возможных ракетных пусков КНДР малого радиуса действия и считает это обычным делом.

Ранее президент США Джо Байден, отвечая в штате Огайо на просьбу прокомментировать новые ракетные пуски Пхеньяна, заявил, что действия КНДР не изменились.