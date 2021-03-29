США рассматривают дополнительные меры из-за ракетных пусков КНДР

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США рассматривают дополнительные действия в отношении КНДР в связи с ракетными пусками, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.
США рассматривают дополнительные меры из-за ракетных пусков КНДР
  • Reuters

«Мы здесь консультировались с нашими японскими и южнокорейскими коллегами по поводу дальнейших действий. Мы провели заседание санкционного комитета, и мы рассматриваем дополнительные действия, которые можем предпринять здесь, в Нью-Йорке», — приводит её слова в ходе пресс-конференции РИА Новости.

26 марта власти Северной Кореи заявили об испытаниях новой тактической управляемой ракеты.

В Республике Корея, в свою очередь, сообщили, что КНДР 21 марта провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

Как уточнил секретарь ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Бён Чхоль, последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.

Президент США Джо Байден пообещал ответить в случае эскалации напряжённости со стороны КНДР.

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