США рассматривают дополнительные меры из-за ракетных пусков КНДР

США рассматривают дополнительные действия в отношении КНДР в связи с ракетными пусками, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы здесь консультировались с нашими японскими и южнокорейскими коллегами по поводу дальнейших действий. Мы провели заседание санкционного комитета, и мы рассматриваем дополнительные действия, которые можем предпринять здесь, в Нью-Йорке», — приводит её слова в ходе пресс-конференции РИА Новости.

26 марта власти Северной Кореи заявили об испытаниях новой тактической управляемой ракеты.

В Республике Корея, в свою очередь, сообщили, что КНДР 21 марта провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

Как уточнил секретарь ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Бён Чхоль, последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.

Президент США Джо Байден пообещал ответить в случае эскалации напряжённости со стороны КНДР.