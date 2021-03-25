Байден пообещал ответить в случае эскалации напряжённости КНДР

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Соединённые Штаты ответят надлежащим образом, если северокорейские власти решат пойти на эскалацию напряжённости, заявил президент США Джо Байден, комментируя ракетные пуски КНДР.
Байден пообещал ответить в случае эскалации напряжённости КНДР
  • Reuters

По его словам, испытания были проведены в нарушение резолюции 1718 Совета Безопасности ООН.

«Будет ответ, если они решат проводить эскалацию. Мы ответим надлежащим образом», — сказал американский лидер на своей первой публичной пресс-конференции.

При этом он отметил, что готов к «некоторым формам дипломатии», но она должна быть обусловлена денуклеаризацией в качестве итогового результата.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал КНДР возобновить взаимодействие со сторонами по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

По данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания.

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