Байден пообещал ответить в случае эскалации напряжённости КНДР
- Reuters
По его словам, испытания были проведены в нарушение резолюции 1718 Совета Безопасности ООН.
«Будет ответ, если они решат проводить эскалацию. Мы ответим надлежащим образом», — сказал американский лидер на своей первой публичной пресс-конференции.
При этом он отметил, что готов к «некоторым формам дипломатии», но она должна быть обусловлена денуклеаризацией в качестве итогового результата.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал КНДР возобновить взаимодействие со сторонами по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.
По данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания.