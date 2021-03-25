Байден пообещал ответить в случае эскалации напряжённости КНДР

Соединённые Штаты ответят надлежащим образом, если северокорейские власти решат пойти на эскалацию напряжённости, заявил президент США Джо Байден, комментируя ракетные пуски КНДР.

По его словам, испытания были проведены в нарушение резолюции 1718 Совета Безопасности ООН.

«Будет ответ, если они решат проводить эскалацию. Мы ответим надлежащим образом», — сказал американский лидер на своей первой публичной пресс-конференции.

При этом он отметил, что готов к «некоторым формам дипломатии», но она должна быть обусловлена денуклеаризацией в качестве итогового результата.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал КНДР возобновить взаимодействие со сторонами по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

По данным Южной Кореи и Японии, КНДР за последние дни провела два ракетных испытания.