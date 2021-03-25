Генсек ООН прокомментировал ситуацию с запусками КНДР ракет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает КНДР возобновить взаимодействие со сторонами по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

«Генеральный секретарь обеспокоен последними событиями на Корейском полуострове. Он вновь отмечает, что КНДР необходимо возобновить дипломатическое взаимодействие с соответствующими сторонами и работать во имя мира и стабильности на Корейском полуострове», — цитирует РИА Новости заявление заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.

По его словам, дипломатическое взаимодействие — это единственный путь к устойчивому миру и полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР 21 марта провела тестовый пуск двух крылатых ракет.