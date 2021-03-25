Генсек ООН прокомментировал ситуацию с запусками КНДР ракет
- Reuters
«Генеральный секретарь обеспокоен последними событиями на Корейском полуострове. Он вновь отмечает, что КНДР необходимо возобновить дипломатическое взаимодействие с соответствующими сторонами и работать во имя мира и стабильности на Корейском полуострове», — цитирует РИА Новости заявление заместителя официального представителя Генсека ООН Фархана Хака.
По его словам, дипломатическое взаимодействие — это единственный путь к устойчивому миру и полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР 21 марта провела тестовый пуск двух крылатых ракет.