США совместно с Японией и Монголией призвали КНДР прекратить пуски ракет

Госдепартамент опубликовал совместное заявление представителей США, Японии и Монголии, в котором содержится призыв к КНДР остановить запуски баллистических ракет.

«Соединённые Штаты, Япония и Монголия подтвердили, что КНДР должна прекратить провокации, в частности — запуск баллистических ракет», — говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Также заявление призывает КНДР к соблюдению обязательств в рамках резолюций СБ ООН и началу переговоров для выполнения решений саммита в Сингапуре.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп ожидает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выполнит обязательства по денуклеаризации.