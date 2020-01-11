США совместно с Японией и Монголией призвали КНДР прекратить пуски ракет
- Reuters
«Соединённые Штаты, Япония и Монголия подтвердили, что КНДР должна прекратить провокации, в частности — запуск баллистических ракет», — говорится в заявлении на сайте Госдепа.
Также заявление призывает КНДР к соблюдению обязательств в рамках резолюций СБ ООН и началу переговоров для выполнения решений саммита в Сингапуре.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп ожидает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выполнит обязательства по денуклеаризации.