«Надеялись, что страна падёт»: наладится ли диалог США с Северной Кореей во время президентства Джо Байдена

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что намерен укреплять альянс с США после прихода к власти Джо Байдена. Политик также отметил, что не оставляет надежд возобновить переговоры с КНДР и добиться «большого прорыва» как в отношениях Сеула с Пхеньяном, так и в диалоге между Пхеньяном и Вашингтоном. На этом фоне в КНДР заявили, что контакты с Южной Кореей могут быть возобновлены в том случае, если Сеул откажется от военных учений с Соединёнными Штатами и перестанет закупать новые вооружения. При этом Америку в КНДР назвали своим главным врагом, препятствующим развитию страны. Аналитики констатируют, что попытка Дональда Трампа разрешить кризис вокруг Северной Кореи потерпела крах. Но и администрации Джо Байдена вряд ли удастся добиться каких-либо успехов на этом направлении, полагают эксперты.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов провести переговоры с представителями КНДР в любое время.

«Диалог и совместное процветание — ключевые двигатели мирного процесса на Корейском полуострове. Мы по-прежнему готовы встретиться для переговоров в любое время и в любом месте», — заявил он.

Мун Чжэ Ин отметил, что Сеул не оставит попыток добиться прогресса в разрешении кризиса на Корейском полуострове, однако при этом намерен укреплять союзнические связи с США после прихода к власти Джо Байдена.

«Мы будем укреплять альянс с Соединёнными Штатами после перехода полномочий к администрации Байдена. При этом мы стараемся совершить последний рывок, чтобы добиться большого прорыва в застопорившихся переговорах между Северной Кореей и США, а также в межкорейском диалоге», — заявил президент Республики Корея.

Ранее в КНДР раскритиковали Южную Корею за то, что она предлагает сотрудничество лишь в таких «несущественных» областях, как борьба с коронавирусом, организация гуманитарной помощи и туризм. В Пхеньяне отметили, что отношения с Сеулом могут быть восстановлены в том случае, если южнокорейцы прекратят проводить военные учения с США и закупать новые вооружения.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгения Кима, недовольство КНДР имеет под собой основания.

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин

© REUTERS/Kim Hong-Ji

«Южная Корея не может ничего предложить КНДР, чтобы разрешить данную проблему. В Сеуле довольно часто заявляют о том, что нужно вести переговоры, возобновлять сотрудничество между сторонами, но по факту ничего не предпринимают. Например, южане неоднократно заявляли, что нужно соединить железные дороги, но после ничего не делали, хотя власти Северной Кореи демонстрировали готовность к сотрудничеству после того, как со стороны Южной Кореи будет предпринят первый шаг в этом направлении», — заявил аналитик в беседе с RT.

Неудавшаяся разрядка

Напомним, последние несколько лет США, КНДР и Южная Корея неоднократно предпринимали попытки нормализовать ситуацию на Корейском полуострове. Одним из ключевых факторов напряжённости в этом регионе эксперты называют отсутствие мирного договора между КНДР и Южной Кореей по итогам Корейской войны 1950—1953 годов.

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Кроме того, Пхеньян недоволен тем, что на территории Южной Кореи размещены войска США: в Северной Корее это воспринимают как угрозу своей безопасности. В свою очередь, Южная Корея и Соединённые Штаты критикуют КНДР за разработку ядерного оружия и средств его доставки.

В 2018—2019 годах США и КНДР на различных уровнях вели переговоры о снижении напряжённости и нормализации отношений. Одним из главных инициаторов этого процесса был президент США Дональд Трамп.

В рамках этих переговоров был проведён первый в истории саммит КНДР и США на высшем уровне. Кроме того, Трамп стал первым американским лидером, побывавшим на территории КНДР, — летом 2019 года он ненадолго пересёк демаркационную линию.

Параллельно с этим Пхеньян и Сеул установили дипломатическое общение и создали офис связи.

Однако к концу 2019 года стало ясно, что переговоры между США и КНДР зашли в тупик из-за нежелания Вашингтона ослаблять санкционный режим в отношении Пхеньяна. Следом за этим постепенно были сведены на нет все достижения в межкорейском диалоге.

Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи

© REUTERS/Kevin Lamarque

9 июня КНДР прекратила все контакты с Южной Кореей. Пхеньян через государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщил, что причиной этого послужила очередная акция южнокорейских неправительственных организаций, которые направляют в сторону Севера воздушные шары с агитационными листовками, рассказывающими якобы о «правде в отношении ужасов Корейской войны».

Подобные акции противоречили подписанным в 2018 году Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином договорённостям, согласно которым запрещались взаимные пуски шаров с листовками и радиопропаганда.

16 июня КНДР, контролирующая город Кэсон, который расположен менее чем в 50 км от Сеула и считается одним из главных направлений для продвижения войск КНДР на Юг в случае начала войны, путём подрыва уничтожила здание, в котором размещался офис межкорейской связи. Вскоре после этого северокорейский Генштаб заявил, что введёт в Кэсон войска.

При этом ответственность за новую эскалацию напряжённости в отношениях КНДР возложила на Южную Корею и США.

Взаимные оскорбления

Несмотря на то что процесс разрядки между США и КНДР остановился, Трамп тем не менее по-прежнему уважительно отзывается о Ким Чен Ыне и избегает резкой критики в адрес КНДР, говорят аналитики.

Иной линии поведения до последнего времени придерживался избранный президент Джо Байден. Ещё во время избирательной кампании в 2019 году он подверг критике политику Трампа в отношении КНДР, а Ким Чен Ына назвал «тираном».

В ответ Центральное телеграфное агентство Северной Кореи выступило с резким заявлением, в котором Байден был назван «глупцом».

«Его слова — это просто словесные ухищрения глупца, лишённого элементарных достоинств, присущих даже не политику, а просто человеку», — говорилось в сообщении ЦТАК.

В январе 2021 года в ходе партийного съезда в Пхеньяне Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР.

«Наша внешнеполитическая деятельность должна быть сосредоточена на том, чтобы подавить и поставить на колени США — нашего самого большого врага, который представляет главное препятствие на пути нашего революционного развития», — заявил Ким Чен Ын.

При этом он отметил, что КНДР не стоит ждать улучшения отношений с США в будущем.

«Кто бы ни был у власти в США, их сущность и намерения в отношении Северной Кореи никогда не изменятся», — заявил Ким Чен Ын, пообещав при этом укрепить связи с «антиимпериалистическими, независимыми силами».

Кроме того, во время доклада на VIII съезде партии Ким Чен Ын пообещал усовершенствовать возможности нанесения превентивных и ответных ядерных ударов, а также повысить уровень точности, чтобы поражать любые стратегические объекты на дальности в 15 тыс. км.

Однако, по мнению Евгения Кима, взаимные оскорбления, которыми обменялись Байден и власти КНДР, вовсе не означают, что в будущем стороны не попытаются возобновить переговорный процесс.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Reuters

© KCNA

«В начале президентства Трампа они также обменялись оскорблениями. Но это не помешало им впоследствии сесть за стол переговоров. Несмотря на то что Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться на последней встрече, между ними сложились довольно неплохие отношения», — отметил аналитик.

Как полагает Евгений Ким, Трамп потерпел неудачу в разрешении кризиса на Корейском полуострове, потому что не был готов снять хотя бы часть санкций с КНДР.

«Власти КНДР планировали предпринять определённые шаги по разоружению одновременно с американской стороной. Но Трамп захотел, чтобы КНДР в одночасье полностью отказалась от ядерного оружия, после чего США, возможно, сняли бы с республики ограничения и помогли бы КНДР стать экономически развитой страной, как обещал Трамп. Если бы у Пхеньяна были гарантии безопасности со стороны Вашингтона, была бы прекращена враждебная деятельность против полуострова, например прекратились бы совместные учения американских и южнокорейских войск, то стороны решили бы данный вопрос», — говорит аналитик.

Аналогичной точки зрения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«У Трампа ничего не получилось, поскольку он хотел достичь результата, ничего не давая взамен. В свою очередь, руководство КНДР ожидало от США гарантий неприкосновенности, безопасности. До тех пор, пока Вашингтон с Сеулом не предоставят гарантии, которые устроят Пхеньян и косвенным образом Пекин, никакого сдвига в этом вопросе не будет», — сказал эксперт в беседе с RT.

Аналитики полагают, что администрация Байдена постарается учесть ошибки Трампа, но при этом вряд ли будет повторять политику администрации Барака Обамы.

«Когда Байден был вице-президентом США, он полностью поддерживал политику Барака Обамы, которая была охарактеризована как «стратегическое терпение». В тот период США высокомерно относились к КНДР, надеялись, что страна падёт, режим будет разрушен, после чего Южная Корея поглотит Северную. Сегодня ситуация изменилась: у КНДР есть ядерное оружие, ракеты, которые могут достать США. Учитывая, что Байден долгое время состоял в Комитете по внешней политике, есть надежда, что он будет по-другому оценивать ситуацию», — отметил Евгений Ким.

Вместе с тем эксперты призывают не ждать в ближайшие годы каких-либо прорывов в решении кризиса на Корейском полуострове.