Американская разведка допускает возобновление ядерных испытаний в КНДР

Разведка США полагает, что КНДР в 2021 году может возобновить испытания ядерного оружия или ракет большой дальности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ежегодный доклад нацразведки об угрозах в мире.

«Ким Чен Ын, возможно, рассматривает вариант с возобновлением испытаний ракет большой дальности или ядерного оружия, чтобы заставить США проводить с ним переговоры на выгодных КНДР условиях», — приводит агентство фрагмент доклада.

В документе также говорится, что Северная Корея продолжает совершенствовать возможности армии и в сферах, не имеющих отношение к ядерному оружию.

«Пхеньян во время парадов в январе 2021 года и октябре 2020 года продемонстрировал всё более многочисленный и разнообразный арсенал стратегических и тактических баллистических ракет», — говорится в докладе.

26 марта власти Северной Кореи заявили об испытаниях новой тактической управляемой ракеты.

В Республике Корея, в свою очередь, сообщили, что КНДР 21 марта провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

Как уточнил секретарь ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Бён Чхоль, последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.

Американский лидер Джо Байден пообещал ответить в случае эскалации напряжённости со стороны КНДР.