«Сигнал администрации Байдена»: как новые ракетные пуски КНДР могут сказаться на отношениях Пхеньяна и Вашингтона

Россия и Республика Корея выступают за скорейшее возобновление переговоров для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с южнокорейским коллегой. Во время поездки российского министра иностранных дел в Сеул КНДР произвела второй с начала года ракетный запуск. Предположительно речь идёт о баллистических ракетах малой дальности. По мнению экспертов, власти Северной Кореи хотели этим жестом привлечь внимание администрации Джо Байдена к корейской повестке. Однако аналитики сомневаются, что власти США смогут найти общий язык с КНДР. Москва давно призывает стороны к диалогу, но Вашингтон настроен слишком бескомпромиссно по отношению к Пхеньяну и не готов идти на уступки, полагают специалисты.

Москва и Сеул выступают за скорейшее возобновление переговорного процесса по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом по итогам встречи с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Во время встречи министры обсудили целый спектр вопросов, особое внимание уделив ситуации на Корейском полуострове и в целом обстановке в Северо-Восточной Азии.

«Москва и Сеул сохраняют приверженность скорейшему возобновлению переговорного процесса между вовлечёнными сторонами в интересах прочного урегулирования всего комплекса проблем этого региона», — заявил Сергей Лавров.

При этом главы обоих внешнеполитических ведомств подчеркнули «важность усилий по поддержанию в Северо-Восточной Азии, включая Корейский полуостров, мирной и стабильной обстановки». Это подразумевает «отказ сторон от продолжения гонки вооружений и наращивания военной активности в любых формах», говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в рамках визита Сергея Лаврова в Сеул

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

В свою очередь, министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён заявил, что Сеул приветствует сотрудничество с Россией в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Власти Республики Корея надеются, что Москва продолжит играть конструктивную роль в этом процессе, добавил он.

По мнению экспертов, Москва действительно может оказать позитивное влияние на ситуацию на Корейском полуострове. Как отметил в беседе с RT ведущий специалист кафедры международной политики и зарубежного регионоведения РАНХиГС Роман Файншмидт, Россия — независимый актор в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способна играть роль гаранта безопасности.

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«Это имеет значение для Южной Кореи. Кроме того, у Москвы есть устоявшаяся дипломатическая связь с Пхеньяном. Россия, будучи достаточно нейтральным игроком в регионе, может оказывать определённое влияние на Северную Корею. Нельзя назвать это влияние слишком большим, но КНДР ценит тех немногих союзников, которые у неё сохранились на мировой арене, — это Россия и Китай», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

«Россия ранее уже внесла ряд предложений по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. В том числе совместно с Пекином была разработана дорожная карта урегулирования. Москва не раз предлагала ослабить санкции против КНДР, когда Пхеньян не проводил ядерные и ракетные испытания. Сейчас российская сторона предлагает поэтапно решить проблему с помощью политико-дипломатических средств. Но США не согласны на подобные меры, они нацелены на капитуляцию КНДР», — отметил эксперт в комментарии RT.

«Сигнальные» ракеты

Поездка Сергея Лаврова в Сеул прошла на фоне нового ракетного пуска КНДР. Снаряды были выпущены утром 25 марта из северокорейской провинции Южный Хамген в направлении Японского моря.

Согласно данным Объединённого комитета начальников штабов (JCS) Южной Кореи, речь может идти о двух баллистических ракетах малой дальности, которые пролетели 450 км, достигнув высоты 60 км.

Похожую оценку дали пуску КНДР японские военные. Как заявил журналистам глава японского оборонного ведомства Нобуо Киси, высота полёта ракет не превышала 100 км, дальность составила около 450 км.

Граница КНДР и Республики Корея в районе межкорейского промышленного комплекса Кэсон

Reuters

© Kim Hong-Ji

Пуск ракет стал причиной для созыва экстренного заседания Совета нацбезопасности Республики Корея. Члены совета выразили глубокую озабоченность тем, что запуск был произведён на фоне пересмотра политики Вашингтона в отношении Сеула.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи в своём заявлении отметил, что разведслужбы страны и США изучают дальнейшие подробности касательно пущенных объектов.

Комитет подчеркнул, что Вооружённые силы Южной Кореи усилили наблюдение и находятся в режиме полной готовности при тесном сотрудничестве с США.

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Американская сторона тоже прокомментировала новый ракетный пуск КНДР. Как заявил официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США Майк Кафка, произошедшее «подчёркивает, что незаконная оружейная программа Северной Кореи представляет угрозу для её соседей и всего международного сообщества».

«США подтверждают свою приверженность защите Республики Корея и Японии», — подчеркнул он.

Напомним, предыдущий ракетный запуск КНДР состоялся 21 марта. Как сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов страны, речь шла о тестовом пуске крылатых ракет. На этот вид вооружений не распространяются ограничения Совета Безопасности ООН.

Этот запуск стал первым ракетным испытанием КНДР с момента вступления в должность президента США Джо Байдена. Сам глава Белого дома не стал придавать большое значение этому событию.

«Нет, согласно Министерству обороны, всё как обычно. В том, что они сделали, не было ничего нового», — ответил Байден на вопрос журналистов, были ли испытания провокацией.

Военнослужащие армии КНДР

Reuters

© KCNA

Власти соседнего Китая отреагировали на пуск военными КНДР крылатых ракет так же сдержанно.

«Мы призываем все стороны продолжить диалог и консультации и вместе работать над тем, чтобы ситуация оставалась спокойной», — заявила представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин в ходе регулярного брифинга для СМИ в Пекине.

По мнению экспертов, новые ракетные пуски КНДР являются политическим жестом Пхеньяна, адресованным Вашингтону.

«Испытания баллистических ракет — сигнал администрации Байдена, заявка о себе как о значимом вопросе для внешней политики США. В последнее время КНДР ушла из информационного поля, сейчас власти Северной Кореи хотят привлечь внимание к своей позиции», — считает Роман Файншмидт.

Эту точку зрения разделяет и Евгений Ким.

«Новые ракетные пуски КНДР призваны подтолкнуть США к активизации шагов по корейской проблематике», — пояснил эксперт.

Неровный диалог

Напомним, предшественник Байдена на посту президента США Дональд Трамп прикладывал определённые усилия для нормализации межкорейских отношений и денуклеаризации полуострова. Шаги к примирению начались после серьёзного военно-политического кризиса 2017 года, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об успешном завершении ядерной программы страны и создании полноценного ядерного арсенала.

Однако в 2018 году напряжённость спала, и стороны приступили к переговорам по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Этому поспособствовало избрание в 2017 году на пост президента Республики Корея представителя Объединённой демократической партии «Тобуро» Мун Чжэ Ина, который ещё во время предвыборной кампании обещал наладить отношения с северными соседями.

Вашингтон подключился к этим усилиям. В 2018 году состоялась первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, саммит прошёл в Сингапуре. По его итогам стороны подписали совместный документ, по условиям которого Пхеньян брал на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в приграничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей

Reuters

© KCNA

После саммита Северная Корея прекратила ядерные испытания, однако власти США не спешили ослаблять санкционный режим. Американская сторона выдвинула в качестве предварительного условия полное ядерное разоружение КНДР. Такой вариант не устраивал Пхеньян. Лидеры США и КНДР провели ещё одну личную встречу в начале 2019 года, но она оказалась безрезультатной.

Ещё одна встреча состоялась в июне 2019 года, тогда Трамп прибыл в приграничный пункт Пханмунджом, расположенный в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Там он поговорил с Ким Чен Ыном и символически пересёк демаркационную линию, став первым президентом США, побывавшим на территории КНДР. Лидеры условились продолжить переговоры о денуклеаризации.

Саммит на уровне рабочих групп был намечен на октябрь, но мероприятие сорвалось. Делегация Северной Кореи покинула переговорную площадку, заявив, что американская сторона не сформулировала конструктивных предложений. В дальнейшем диалог между США и КНДР, а также межкорейские отношения не развивались.

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Новая администрация Белого дома планирует полностью пересмотреть политику в отношении Пхеньяна. Об этом заявил Энтони Блинкен, выступая в феврале на слушаниях в сенате по утверждению своей кандидатуры на пост госсекретаря.

«Думаю, нам следует — и мы намерены — в целом пересмотреть подход и курс в отношении Северной Кореи, поскольку это непростой вопрос, с которым возникало немало проблем у одной администрации за другой. И ситуация в этом плане не просто не улучшилась, но даже усугубилась», — сказал тогда Блинкен.

Дипломат также пообещал, что новая администрация США рассмотрит возможность поставок в КНДР гуманитарной помощи.

Позднее, во время пресс-конференции, один из высокопоставленных сотрудников администрации США отметил, что на данном этапе Белый дом старается не раскрывать подробности дипломатических отношений с Северной Кореей.

«Отмечу, что мы прилагаем усилия и продолжим делать это в будущем. Мы убеждены, что такой формат дипломатии — в тесном сотрудничестве с Южной Кореей и Японией, а также с Китаем — наилучшим образом отвечает интересам всех заинтересованных сторон. Мы не хотим, чтобы казалось, будто мы не готовы к диалогу», — заявили в Белом доме.

Однако эксперты без оптимизма оценивают перспективы американо-корейского диалога при администрации Джо Байдена.

«Республиканцы более прагматично относятся к вопросу прав и свобод человека, демократы в этом вопросе более догматичны. Их приверженность поддержке прав человека будет накладывать негативный отпечаток на взаимодействие между Вашингтоном и Пхеньяном», — считает Роман Файншмидт.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Reuters

© Olivier Hoslet

По мнению эксперта, хотя на сегодняшний день курс новой администрации США в отношении Северной Кореи не оформлен окончательно, можно ожидать, что он будет более жёстким, чем при Трампе.

«Улучшения ситуации на Корейском полуострове не предвидится, хотя Южная Корея сейчас заинтересована в том, чтобы как-то продвинуть повестку в поддержку сближения с КНДР», — добавил эксперт.

С этой точкой зрения согласен и Евгений Ким. По словам эксперта, Дональд Трамп пытался применить на практике ту формулу денуклеаризации Корейского полуострова, которую предлагала Россия ещё в 2003 году.

«Новая администрация США должна скоро объявить о своём курсе по отношению к Северной Корее. Однако сложно рассчитывать на позитивные подвижки, учитывая, что США продолжают проводить военные учения по подготовке вторжения американских и южнокорейских войск на территорию Северной Кореи. И пока подобная тактика будет применяться, рассчитывать на нормализацию обстановки на Корейском полуострове нельзя», — подытожил эксперт.