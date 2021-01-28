США выделят до $4 млн на программу по борьбе с развитием ядерного оружия в КНДР

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США намерен выделить до $4 млн на программу по противодействию распространению оружия массового уничтожения и развитию ракетной программы КНДР. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США выделят до $4 млн на программу по борьбе с развитием ядерного оружия в КНДР
  • Reuters

«Цель настоящего гранта заключается в укреплении потенциала партнёров в области противодействия распространению (ядерного оружия. — RT) со стороны КНДР и уклонению страны от санкций», — уточняется в документе.

Предложения кандидатов, заинтересованных в участии в американской инициативе, должны, в частности, «отражать чёткое понимание совокупности проблем и контекста, в котором будет осуществляться содействие».

Курировать реализацию программы будет бюро Госдепартамента по международной безопасности и нераспространению.

По предварительным данным, общий бюджет, который предполагается выделить на реализацию инициативы, может составить $4 млн. При этом подчёркивается, что максимальный размер одного гранта не должен превышать $750 тыс.

Подать заявку на участие в проекте могут в том числе американские и иностранные коммерческие и некоммерческие организации.

Ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит совершенствовать ядерные вооружения для вынужденного сдерживания враждебных сил.

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