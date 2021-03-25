В Пентагоне прокомментировали ракетные пуски КНДР

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Ракетные пуски КНДР представляют угрозу для стран региона и мирового сообщества. Об этом сообщил представитель Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США Майк Кафка.
В Пентагоне прокомментировали ракетные пуски КНДР
  • Reuters

«Нам известно о ракетных пусках КНДР сегодня утром. Мы продолжим следить за ситуацией и ведём тесные консультации с нашими союзниками и партнёрами», — приводит ТАСС его слова.

Кафка подчеркнул, что такая активность подчёркивает угрозу, которую «противозаконная оружейная программа КНДР представляет для соседних стран и мирового сообщества».

Ранее сообщалось, что кабмин Японии проводит заседание Совета национальной безопасности по факту пуска, предположительно, двух баллистических ракет со стороны Северной Кореи.

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