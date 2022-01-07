РИА Новости: ряд стран запросили СБ ООН провести консультации в связи с пусками КНДР

Соединённые Штаты, Великобритания, Франция, Албания и Ирландия запросили проведение консультаций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) в связи с запуском КНДР гиперзвуковой ракеты.

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