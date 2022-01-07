РИА Новости: ряд стран запросили СБ ООН провести консультации в связи с пусками КНДР

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Соединённые Штаты, Великобритания, Франция, Албания и Ирландия запросили проведение консультаций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) в связи с запуском КНДР гиперзвуковой ракеты.
РИА Новости: ряд стран запросили СБ ООН провести консультации в связи с пусками КНДР
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  • © Chung Sung-Jun

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

«Запрос поступил от США, Албании, Франции, Ирландии и Великобритании», — рассказал собеседник агентства.

5 января сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

Позднее появилась информация, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что запуск ракеты Пхеньяном нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

Япония также выразила протест КНДР из-за испытания гиперзвуковой ракеты.

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