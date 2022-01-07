РИА Новости: ряд стран запросили СБ ООН провести консультации в связи с пусками КНДР
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
«Запрос поступил от США, Албании, Франции, Ирландии и Великобритании», — рассказал собеседник агентства.
5 января сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.
Позднее появилась информация, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что запуск ракеты Пхеньяном нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН.
Япония также выразила протест КНДР из-за испытания гиперзвуковой ракеты.