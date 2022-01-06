Япония выразила протест КНДР из-за испытания гиперзвуковой ракеты

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Япония выразила протест КНДР в связи с проведённым ракетным запуском. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.
Япония выразила протест КНДР из-за испытания гиперзвуковой ракеты
  • AP
  • © Lee Jin-man

«Нами был выражен решительный протест по дипломатическим каналам — через посольство в Пекине», — цитиурет ТАСС Мацуно.

5 января сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

Позднее появилась информация о том, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что запуск ракеты Пхеньяном нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

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