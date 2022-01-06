Япония выразила протест КНДР из-за испытания гиперзвуковой ракеты

Япония выразила протест КНДР в связи с проведённым ракетным запуском. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

AP

© Lee Jin-man

«Нами был выражен решительный протест по дипломатическим каналам — через посольство в Пекине», — цитиурет ТАСС Мацуно. 5 января сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. Позднее появилась информация о том, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что запуск ракеты Пхеньяном нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН.