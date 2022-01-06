В Пентагоне прокомментировали испытания КНДР гиперзвуковой ракеты

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Запуск баллистической ракеты Пхеньяном нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В Пентагоне прокомментировали испытания КНДР гиперзвуковой ракеты
  • Gettyimages.ru
  • © Bill Clark

«У нас на данный момент нет подробной информации об этом конкретном запуске, кроме того, что у нас есть все основания полагать, что это был запуск баллистической ракеты», — отметил Кирби.

Он подчеркнул, что это является нарушением различных резолюций СБ ООН.

5 января сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

Позднее появилась информация о том, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты.

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