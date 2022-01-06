В Пентагоне прокомментировали испытания КНДР гиперзвуковой ракеты
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«У нас на данный момент нет подробной информации об этом конкретном запуске, кроме того, что у нас есть все основания полагать, что это был запуск баллистической ракеты», — отметил Кирби.
Он подчеркнул, что это является нарушением различных резолюций СБ ООН.
5 января сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.
Позднее появилась информация о том, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты.