В Пентагоне прокомментировали испытания КНДР гиперзвуковой ракеты

Запуск баллистической ракеты Пхеньяном нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«У нас на данный момент нет подробной информации об этом конкретном запуске, кроме того, что у нас есть все основания полагать, что это был запуск баллистической ракеты», — отметил Кирби.

Он подчеркнул, что это является нарушением различных резолюций СБ ООН.

5 января сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

Позднее появилась информация о том, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты.