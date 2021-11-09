«Запоздалая реакция»: как в Пентагоне призвали не потерять технологическое преимущество США

В американском Минобороны заявили, что не могут допустить нивелирования технологического преимущества страны из-за получения потенциальными противниками более широкого доступа к современным технологиям. Как отметили в ведомстве, Соединённые Штаты сосредоточены на снижении стоимости гиперзвуковой техники, чтобы можно было «закупать её в большом количестве», а также на создании материалов, устойчивых к высоким температурам и способных выдерживать скорости, на которых будут летать гиперзвуковые ракеты. По мнению экспертов, опасения Пентагона несколько запоздалые, поскольку Россия и Китай уже в значительной степени обогнали США в сфере гиперзвуковых технологий.

В Пентагоне призвали не потерять технологическое преимущество США из-за получения потенциальными противниками более широкого доступа к современным технологиям. С таким заявлением выступила замминистра обороны США Хайди Шу на виртуальном форуме Института программной инженерии при Университете Карнеги — Меллона.

«На мой взгляд, путь к укреплению доверия в условиях технологических сбоев — это принятие этих изменений и скорейший прогресс. В наши дни развитие науки, технологий и инноваций во всех направлениях деятельности Министерства обороны важно как никогда. Многие потенциальные противники получат более широкий доступ к коммерческим современным технологиям, чем когда-либо прежде, и это может нанести нашей стране серьёзный урон. Мы не можем допустить нивелирования технологического преимущества», — сказала Шу.

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Замминистра обороны США назвала гиперзвуковые технологии одной из инновационных сфер, на которой Пентагон делает акцент.

«(Внимание ведомства сосредоточено на. — RT) снижении стоимости гиперзвуковой техники, чтобы министерство могло закупать её в большом количестве, а также разработке материалов, устойчивых к высоким температурам и способных выдерживать скорости, на которых будут летать эти ракеты», — говорится в сообщении Пентагона.

Шу также отметила, что среди сложных вызовов, которые стоят перед американскими ВС, — защита от гиперзвуковых ракет.

«Чтобы решить круг этих задач и опередить наших противников, Министерство обороны США должно полагаться на самую невероятную инновационную экосистему — как внутри страны, так и за рубежом», — сказала она.

Гиперзвуковые сложности

Напомним, ранее Вашингтон признавал, что Соединённые Штаты отстали от России и Китая в сфере гиперзвука.

В феврале старший руководитель программы гиперзвукового оружия управления замминистра обороны США по научно-техническим разработкам Майк Уайт заявил, что конкуренты американской стороны, в частности, Москва и Пекин активно занимаются развитием технологий в сфере гиперзвука, а также разработкой таких систем, которые уже ставятся на вооружение. По этой причине Пентагон формирует комплексную стратегию по ускорению разработки и развёртывания наступательных гиперзвуковых систем, а также средств защиты против гиперзвука противника, сообщили в Минобороны США.

Так, к началу — середине 2020-х годов американское военное ведомство намерено развернуть наступательные гиперзвуковые системы для нанесения ударов с моря, воздуха и суши «по хорошо защищённым и особо важным целям в условиях дефицита времени». Помимо этого военные США рассматривают возможность ускорить разработку и внедрение многоуровневой системы защиты от гиперзвука в середине — конце 2020-х. К началу — середине 2030-х годов Вашингтон планирует создание многоразовых гиперзвуковых систем.

Прототип гиперзвуковой ракеты США

© Raytheon Missiles & Defense

Однако уже в марте Счётная палата Соединённых Штатов сообщила, что у Вашингтона нет достаточно развитых технологий, которые требуются для разработки гиперзвукового оружия, а потому программы по его развёртыванию могут реализовываться с задержками. При этом ведомство отметило, что такие примеры уже есть: с опозданием осуществляется проект разработки аэробаллистической гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A ARRW, в рамках которого все четыре запланированных лётных испытания были просрочены. Причиной такой задержки стало отставание от сроков почти на год программы Tactical Boost Glide («Тактический разгон — планирование»), «нацеленной на снижение рисков и поставляющей технологию планирования для ARRW», уточнила Счётная палата США. В ведомстве также допустили, что Пентагон и дальше будет переносить сроки испытаний «со всеми временными и материальными последствиями».

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В июне Майк Уайт сообщил, что Минобороны США хочет в очень сжатые сроки «довести до совершенства и представить решения» на основе гиперзвуковых технологий, но такая работа сопряжена с рядом сложностей. По его словам, осуществление американских проектов по гиперзвуку сопровождается технологическими и инженерно-техническими проблемами, в том числе «связанными с материалами и теплом».

«Сейчас мы пытаемся разработать семейство систем, начальные прототипы и перейти к их развёртыванию на должном уровне. Больше всего проблем возникает в производстве, и обусловлены они главным образом длительным недостатком инвестирования в эту сферу», — отметил он.

По словам Уайта, необходимо сосредоточить усилия на этом направлении, если США хотят «не только экспериментировать».

Также, по мнению представителя Минобороны США, для успешной реализации программ по гиперзвуку «принципиально важно» иметь возможность проводить достаточное число запусков.

«Если инфраструктура позволяет проводить испытания лишь один-два раза в год и результаты неочевидны, то появляется риск потерять уверенность в проекте», — сказал Уайт.

«В роли догоняющего»

Как отметил военный эксперт Алексей Леонков в комментарии RT, опасения замминистра обороны США о «нивелировании технологического преимущества» страны несколько запоздалые, поскольку Россия и Китай уже в значительной степени обогнали Соединённые Штаты в сфере гиперзвуковых технологий. Аналитик напомнил, что те инновации, над которыми сейчас работает Пентагон по этому направлению, давно были разработаны и внедрены в гиперзвуковые вооружения российской стороной.

«Заявление Хайди Сюй — это запоздалая реакция на прогресс РФ и КНР, которые уже имеют гиперзвуковое оружие. Россия, в частности, совершила прорыв в технологиях, которые позволили ей создать определённого типа материалы, способные выдерживать крайне высокие температуры и нагрузки, которые испытывает летательный объект при гиперзвуковых скоростях», — пояснил Леонков.

Более того, России удалось добиться управляемости в использовании гиперзвукового оружия, о чём США пока только мечтают, подчеркнул эксперт.

«Российская сторона достигла того, что может управлять своим гиперзвуком, чтобы он, маневрируя при полёте, в итоге точно попадал в цель. И эта сложнейшая задача требовала серьёзнейших фундаментальных исследований, длительных разработок. Это очень сложное физико-математическое моделирование. В России такую технологию использовали для создания планирующего гиперзвукового блока «Авангард», аэробаллистической гиперзвуковой ракеты «Кинжал», а также межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Для американцев всё это пока из области фантастики», — сказал Леонков.

Испытания гиперзвукового оружия в США

© U.S. Navy

Военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин также констатирует серьёзное отставание США в разработке гиперзвукового оружия.

«У Соединённых Штатов есть немало трудностей в этой сфере. Несомненно, американская сторона совершила много ошибок, в том числе не уделяя должного внимания технологиям по гиперзвуку. Пока США занимались своими военными кампаниями за рубежом, РФ и КНР развёртывали свои проекты гиперзвукового оружия, которые в итоге сейчас уже реализованы. Поэтому Вашингтон сейчас делает ставку на всевозможные технологические аспекты, прорывные технологии в надежде оказаться впереди», — заявил он в беседе с RT.

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По словам Леонкова, несмотря на то, что США тратят колоссальные средства на гиперзвуковые проекты, добиться хоть каких-то результатов они смогут только примерно через семь лет, когда РФ и КНР уже уйдут далеко вперёд.

«Были освоены огромные деньги на программы по гиперзвуку, однако ни один из проектов Пентагона так и не был успешно реализован или доведён до конца. Сроки получения такого рода оружия американской стороной всё время откладываются — речь шла, в частности, и о 2021 годе. Теперь этот период отодвинут до середины 2020-х годов. Но, скорее всего, будет очередная задержка и какие-то более-менее обозримые результаты у них появятся только в 2028 году», — отметил эксперт.

Леонков также добавил, что не спасёт положение и «инновационная экосистема» внутри США и за их пределами, о которой говорит замглавы Пентагона.

«Речь идёт, в частности, о сотрудничестве Вашингтона со своими союзниками, в том числе в сфере гиперзвука, однако это не даст Соединённым Штатам каких-то особых конкурентных преимуществ», — заявил он.

Комментируя слова замминистра обороны США о проблеме защиты от гиперзвуковых ракет, стоящей перед американскими ВС, Леонков сказал, что решить её Вашингтон пока точно не сможет.

«Американская система противоракетной обороны бесполезна против гиперзвука. Она даже не сможет обнаружить такие объекты, не говоря уже о том, чтобы их уничтожить: для этого у США нет никаких технологических возможностей», — констатировал аналитик.

Как подчеркнул Леонков, Соединённые Штаты, у которых наблюдаются серьёзные проблемы в сфере гиперзвука, «так и останутся в роли догоняющего».