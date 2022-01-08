Глава штаба обороны Британии Радакин заявил, что Лондон готов создать гиперзвуковые ракеты
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«У нас нет их (гиперзвуковых ракет. — RT), мы должны обладать ими», — заявил Радакин.
По его словам, целью Британии является разработка оружия «с целью конкуриренции с растущей военной мощью России».
Радакин также сообщил, что предоставил британскому правительству сценарии военного ответа на случай якобы возможного вторжения России на Украину.
Ранее Радакин провёл телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым.
Стороны обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности и согласились с важностью поддержания двусторонних контактов.