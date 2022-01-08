Глава штаба обороны Британии Радакин заявил, что Лондон готов создать гиперзвуковые ракеты

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Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин в интервью газете Times заявил, что Лондон готов разрабатывать гиперзвуковые ракеты в условиях наличия аналогичного вида вооружений у России.
Глава штаба обороны Британии Радакин заявил, что Лондон готов создать гиперзвуковые ракеты
  • AP
  • © Matt Dunham

«У нас нет их (гиперзвуковых ракет. — RT), мы должны обладать ими», — заявил Радакин.

По его словам, целью Британии является разработка оружия «с целью конкуриренции с растущей военной мощью России».

Радакин также сообщил, что предоставил британскому правительству сценарии военного ответа на случай якобы возможного вторжения России на Украину.

Ранее Радакин провёл телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым.

Стороны обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности и согласились с важностью поддержания двусторонних контактов.

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