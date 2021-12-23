Главы британского и российского штабов согласились с важностью поддержания контактов
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Об этом сообщило Минобороны Великобритании.
«Два военных руководителя обсудили вопросы региональной безопасности, двусторонние военные отношения и согласились с важностью поддержания контактов для понимания намерений друг друга и во избежание просчётов», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что глава Генштаба ВС России Герасимов провёл переговоры с британским коллегой Радакином.
Стороны обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.