Главы британского и российского штабов согласились с важностью поддержания контактов

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Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин и начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора согласились с важностью поддержания контактов.
Главы британского и российского штабов согласились с важностью поддержания контактов
  • © Tayfun Salci/ZUMA Press Wire
  • Legion-Media

Об этом сообщило Минобороны Великобритании.

«Два военных руководителя обсудили вопросы региональной безопасности, двусторонние военные отношения и согласились с важностью поддержания контактов для понимания намерений друг друга и во избежание просчётов», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава Генштаба ВС России Герасимов провёл переговоры с британским коллегой Радакином.

Стороны обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

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