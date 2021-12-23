Глава Генштаба ВС России Герасимов провёл переговоры с британским коллегой Радакином

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Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провёл переговоры с главой Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.
Глава Генштаба ВС России Герасимов провёл переговоры с британским коллегой Радакином
  • РИА Новости

«Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны России.

Стороны обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Ранее Уоллес в интервью журналу The Spectator назвал крайне маловероятной возможность отправки Лондоном военнослужащих на Украину.

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