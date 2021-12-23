Глава Генштаба ВС России Герасимов провёл переговоры с британским коллегой Радакином
- РИА Новости
«Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны России.
Стороны обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.
Ранее Уоллес в интервью журналу The Spectator назвал крайне маловероятной возможность отправки Лондоном военнослужащих на Украину.