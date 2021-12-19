В Минобороны Британии прокомментировали возможность отправки военных на Украину
«Украина — не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправлять войска на Украину и противостоять России», — приводит РИА Новости заявление министра.
Уоллес отметил, что украинская сторона осведомлена об этом.
Ранее министр обороны Великобритании и его украинский коллега Алексей Резников опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что не стремятся проводить враждебную политику в отношении России, но обеспокоены её военной активностью у границ Украины.
В ноябре сообщалось, что группа британских военнослужащих численностью до 600 человек готова к развёртыванию на Украине на фоне опасений «вторжения» России.