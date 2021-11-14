The Mirror: Британия готова направить на Украину 600 военных на фоне опасений «вторжения» России

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Группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к развёртыванию на Украине на фоне опасений «вторжения» России.
The Mirror: Британия готова направить на Украину 600 военных на фоне опасений «вторжения» России
  • Reuters

Об этом информирует The Mirror со ссылкой на источники.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что силы Североатлантического альянса активно и напористо действуют вблизи границ Российской Федерации. 

Он назвал нагнетание напряжённости безосновательным, подчеркнув, что «Россия ни для кого не представляет угрозы».

Также Песков заявлял, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины.

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