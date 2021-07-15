В Кремле заявили, что Россия не подвергает сомнению территориальную целостность Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины.
В Кремле заявили, что Россия не подвергает сомнению территориальную целостность Украины
  • РИА Новости

«Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на этот счёт не было и нет», — сказал Песков, комментируя реакцию на статью российского лидера Владимира Путина о России и Украине.

Он добавил, что данная статья вызвала много обсуждений, в том числе различных экспертов, которые высказывают своё мнение.

По его словам, эксперты вольны обсуждать этот вопрос так, как они хотят.

Ранее Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что киевским властям сначала нужно прочитать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев», прежде чем дискутировать о ней.

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