Путин порекомендовал украинским властям прочесть его статью об Украине

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Российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что киевским властям сначала нужно прочитать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев», прежде чем дискутировать о ней.
Путин порекомендовал украинским властям прочесть его статью об Украине
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Таким образом Путин отреагировал на высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он готов обсудить с российским лидером «некоторые вещи» из его статьи об историческом единстве русских и украинцев.

12 июля российский президент опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой, в частности, заявил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

Он также назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между двумя странами и рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией.

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