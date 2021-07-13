Путин рассказал о триединстве русского, белорусского и украинского народа

Президент России Владимир Путин заявил, что триединство русского, белорусского и украинского народа никуда не исчезнет, «как бы кто ни старался». Расшифровка выступления главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Триединство тоже никуда не делось и не денется, как бы кто ни старался», — сказал Путин.

Российский лидер также рассказал, что разговаривал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на этот счёт.

«Он мне говорит, когда в хоккей играем между собой, один на другого рассердится, что-то скажет, партнёр допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты чего, не понял, что ли, ты что, не русский?» — отметил Путин.

По его словам, «это идёт прямо, на автомате, от души, от сердца». Путин добавил, что «на Украине много таких людей, миллионы».

«Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», — отметил он.

Также президент России высказался о Союзном государстве с Белоруссией.

Также Путин ответил на вопросы о написанной им статье по украинской проблематике.





