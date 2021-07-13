Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией

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Президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Союзное государство с Белоруссией — это некий уровень интеграции при полном сохранении суверенитета.
Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией
  • globallookpress.com
  • © Sergei Ilyin/Kremlin Pool

«Мы с Белоруссией говорим: «Союзное государство», но в прямом смысле слова это не государство, это просто определённый уровень интеграции», — приводит его слова РИА Новости.

Путин отметил, что в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у России с Белоруссией в рамках Союзного государства. 

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в беседе с RT рассказал, каким видит развитие отношений Белоруссии и России.

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