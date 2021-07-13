Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией
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- © Sergei Ilyin/Kremlin Pool
«Мы с Белоруссией говорим: «Союзное государство», но в прямом смысле слова это не государство, это просто определённый уровень интеграции», — приводит его слова РИА Новости.
Путин отметил, что в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у России с Белоруссией в рамках Союзного государства.
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в беседе с RT рассказал, каким видит развитие отношений Белоруссии и России.