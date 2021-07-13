Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией

Президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Союзное государство с Белоруссией — это некий уровень интеграции при полном сохранении суверенитета.

«Мы с Белоруссией говорим: «Союзное государство», но в прямом смысле слова это не государство, это просто определённый уровень интеграции», — приводит его слова РИА Новости.

Путин отметил, что в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у России с Белоруссией в рамках Союзного государства.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в беседе с RT рассказал, каким видит развитие отношений Белоруссии и России.