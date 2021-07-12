Макей рассказал о развитии отношений Белоруссии и России

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Глава белорусского МИД Владимир Макей в беседе с RT рассказал, каким видит развитие отношений Белоруссии и России.
Макей рассказал о развитии отношений Белоруссии и России
  • РИА Новости

«Будущее наших стран прописано, скажем, в Договоре о создании Союзного государства, который был заключён достаточно давно, много лет назад... Мы просто обязаны выполнить положения этого договора. И там сказано, что мы создаём Союзное государство и строим тесное взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах и областях», — подчеркнул он.

Как отметил Макей, ранее сторонами не были сделаны определённые шаги, прописанные в договоре, — и теперь настало время вернуться к подготовке дорожных карт.

«Сейчас они называются «союзные программы», которые направлены на реализацию положений вот этого договора. Они предусматривают создание или единых, или согласованных, или общих политик в конкретных сферах и областях промышленности, сельского хозяйства: таможенная, налоговая и так далее и тому подобное. Цель — создание единого торгово-экономического пространства. Что, я считаю, абсолютно в интересах обоих наших государств», — заявил белорусский министр.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что сейчас главная задача состоит в том, чтобы искусственно не подстёгивать что-либо, а выстроить спокойно процессы сотрудничества между двумя странами во всех областях.

«А дальше мы будем смотреть. Сама жизнь, сама практика покажет, какой формат может получиться в итоге по результатам этого сотрудничества», — заключил Макей.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко выразил уверенность, что обе страны будут и дальше укреплять союзнические связи и продвигать интеграционные процессы.

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