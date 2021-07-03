Путин выразил уверенность в укреплении союзнических связей с Белоруссией

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко выразил уверенность, что обе страны будут и дальше укреплять союзнические связи и продвигать интеграционные процессы.
Путин выразил уверенность в укреплении союзнических связей с Белоруссией
  • РИА Новости

«Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Белоруссия будут и впредь укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве, что в полной мере отвечает интересам обеих стран», — говорится в сообщении Кремля.

3 июля Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии.

Как отмечал российский посол в Минске Евгений Лукьянов, интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства не предполагает поглощения одной экономики другой.

По его словам, Москва и Минск уже согласовали 27 из 28 дорожных карт по интеграции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить