Путин выразил уверенность в укреплении союзнических связей с Белоруссией

Российский президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме белорусскому коллеге Александру Лукашенко выразил уверенность, что обе страны будут и дальше укреплять союзнические связи и продвигать интеграционные процессы.

«Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Белоруссия будут и впредь укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве, что в полной мере отвечает интересам обеих стран», — говорится в сообщении Кремля.

3 июля Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии.

Как отмечал российский посол в Минске Евгений Лукьянов, интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства не предполагает поглощения одной экономики другой.

По его словам, Москва и Минск уже согласовали 27 из 28 дорожных карт по интеграции.