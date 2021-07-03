Путин выразил уверенность в укреплении союзнических связей с Белоруссией
- РИА Новости
«Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Белоруссия будут и впредь укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве, что в полной мере отвечает интересам обеих стран», — говорится в сообщении Кремля.
3 июля Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии.
Как отмечал российский посол в Минске Евгений Лукьянов, интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства не предполагает поглощения одной экономики другой.
По его словам, Москва и Минск уже согласовали 27 из 28 дорожных карт по интеграции.