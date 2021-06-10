Посол России оценил интеграционные процессы с Белоруссией

Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства не предполагает поглощения одной экономики другой, уточнил российский посол в Минске Евгений Лукьянов.

«Россия и Белоруссия исповедуют одну практику: мы должны быть взаимодополняемы, мы должны интегрировать наши экономики. Речь не идёт о поглощении одной экономики другой», — цитирует его ТАСС.

По словам Лукьянова, данный процесс подразумевает отсутствие конкуренции между Россией и Белоруссией на внешних и внутренних рынках.

Ранее стало известно, что Москва и Минск уже согласовали 27 из 28 дорожных карт по интеграции.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что работа над союзными программами по экономической интеграции с Россией выходит на финишную прямую.