Посол России оценил интеграционные процессы с Белоруссией
- Reuters
«Россия и Белоруссия исповедуют одну практику: мы должны быть взаимодополняемы, мы должны интегрировать наши экономики. Речь не идёт о поглощении одной экономики другой», — цитирует его ТАСС.
По словам Лукьянова, данный процесс подразумевает отсутствие конкуренции между Россией и Белоруссией на внешних и внутренних рынках.
Ранее стало известно, что Москва и Минск уже согласовали 27 из 28 дорожных карт по интеграции.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что работа над союзными программами по экономической интеграции с Россией выходит на финишную прямую.