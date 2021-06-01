В Минске заявили о финишной прямой в программе интеграции с Россией

Работа над союзными программами по экономической интеграции Белоруссии и России выходит на финишную прямую, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Об этом он сказал после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

«Фактически мы выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Беларуси и России», — цитирует его издание «СБ.Беларусь сегодня».

Белорусский премьер добавил, что рассчитывает, что работа по экономической интеграции России и Белоруссии будет полностью завершена не позднее лета и подготовленные решения будут внесены главам государств.

В конце апреля белорусская сторона передала российской завизированные проекты 26 дорожных карт по интеграции.