Минск передал Москве завизированные проекты дорожных карт по интеграции

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская сторона передала российской завизированные проекты 26 дорожных карт по интеграции.
Минск передал Москве завизированные проекты дорожных карт по интеграции
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Головченко, об этом он сказал во время встречи в Казани с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск согласовали 26—27 интеграционных карт.

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