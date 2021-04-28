Минск передал Москве завизированные проекты дорожных карт по интеграции

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская сторона передала российской завизированные проекты 26 дорожных карт по интеграции.

Как сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Головченко, об этом он сказал во время встречи в Казани с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск согласовали 26—27 интеграционных карт.