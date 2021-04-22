Лукашенко заявил о согласовании с Россией большинства интеграционных карт

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск согласовали 26—27 интеграционных карт.
Лукашенко заявил о согласовании с Россией большинства интеграционных карт
  • РИА Новости

Он рассказал, что осталось доработать «две-три серьёзные программы экономического характера», в том числе касающиеся налогообложения.

«26 или 27 программ (интеграционных карт. — RT) мы уже согласовали на уровне правительства», — цитирует РИА Новости заявление Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В августе 2020 года спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что дальнейшая интеграция с Белоруссией останется приоритетом.

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