Лукашенко заявил о согласовании с Россией большинства интеграционных карт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск согласовали 26—27 интеграционных карт.

Он рассказал, что осталось доработать «две-три серьёзные программы экономического характера», в том числе касающиеся налогообложения.

«26 или 27 программ (интеграционных карт. — RT) мы уже согласовали на уровне правительства», — цитирует РИА Новости заявление Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В августе 2020 года спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что дальнейшая интеграция с Белоруссией останется приоритетом.