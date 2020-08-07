Володин: дальнейшая интеграция с Белоруссией останется приоритетом

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Союзное государство Белоруссии и России «отвечает интересам народов и дальнейшая интеграция останется приоритетом».

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Володин отметил, что «политики и эксперты активно обсуждают тему дальнейшего развития Союзного государства».

По его словам, «есть попытки поставить под сомнение его целесообразность».

«Хочу напомнить им, что решение о создании Союзного государства было принято более 20 лет назад», — заявил спикер Госдумы.

Он пояснил, что «речь шла о создании уникального интеграционного государственного объединения».

«Обе наши страны за эти 20 лет переживали довольно сложные периоды», — сказал Володин.

Он заявил, что «многое было сделано для обеспечения равенства прав граждан Беларуси и России: при поступлении в вузы, при устройстве на работу, при решении пенсионных вопросов».

«Мы друг для друга не иностранцы, а братские народы», — подчеркнул он.

Володин напомнил, что «созданы и успешно работают тысячи совместных предприятий, теснейшим образом сотрудничают приграничные области».

«Мы определяем наши совместные приоритеты в экономической политике, содействуем взаимным инвестициям в различные сферы экономики», — сообщил спикер.

Володин отметил, что «в рамках исполнительных структур Союзного государства многое сделано для согласования интеграционных дорожных карт.

«Нам надо этим дорожить и сделать всё для поступательного развития наших отношений», — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии.