Володин: дальнейшая интеграция с Белоруссией останется приоритетом
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Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Володин отметил, что «политики и эксперты активно обсуждают тему дальнейшего развития Союзного государства».
По его словам, «есть попытки поставить под сомнение его целесообразность».
«Хочу напомнить им, что решение о создании Союзного государства было принято более 20 лет назад», — заявил спикер Госдумы.
Он пояснил, что «речь шла о создании уникального интеграционного государственного объединения».
«Обе наши страны за эти 20 лет переживали довольно сложные периоды», — сказал Володин.
Он заявил, что «многое было сделано для обеспечения равенства прав граждан Беларуси и России: при поступлении в вузы, при устройстве на работу, при решении пенсионных вопросов».
«Мы друг для друга не иностранцы, а братские народы», — подчеркнул он.
Володин напомнил, что «созданы и успешно работают тысячи совместных предприятий, теснейшим образом сотрудничают приграничные области».
«Мы определяем наши совместные приоритеты в экономической политике, содействуем взаимным инвестициям в различные сферы экономики», — сообщил спикер.
Володин отметил, что «в рамках исполнительных структур Союзного государства многое сделано для согласования интеграционных дорожных карт.
«Нам надо этим дорожить и сделать всё для поступательного развития наших отношений», — добавил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии.