В Белоруссии рассказали о пакете предложений по экономической интеграции с Россией
- Reuters
Он отметил, что «тема интеграции в экономической сфере — приоритетный вопрос двусторонней повестки».
«Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности», — цитирует ТАСС Головченко.
Ранее сообщалось, что глава правительства России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу тет-а-тет в Минске.