В Белоруссии рассказали о пакете предложений по экономической интеграции с Россией

Белорусский премьер-министр Роман Головченко на встрече с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным рассказал о пакете предложений по экономической интеграции с Россией.

Reuters

Он отметил, что «тема интеграции в экономической сфере — приоритетный вопрос двусторонней повестки». «Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности», — цитирует ТАСС Головченко. Ранее сообщалось, что глава правительства России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу тет-а-тет в Минске.