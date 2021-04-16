В Белоруссии рассказали о пакете предложений по экономической интеграции с Россией

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Белорусский премьер-министр Роман Головченко на встрече с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным рассказал о пакете предложений по экономической интеграции с Россией.
В Белоруссии рассказали о пакете предложений по экономической интеграции с Россией
  • Reuters

Он отметил, что «тема интеграции в экономической сфере — приоритетный вопрос двусторонней повестки».

«Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности», — цитирует ТАСС Головченко.

Ранее сообщалось, что глава правительства России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу тет-а-тет в Минске.

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