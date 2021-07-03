Путин направил Лукашенко телеграмму по случаю Дня независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю празднования Дня независимости Белоруссии.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю государственного праздника — Дня независимости», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин заявил, что 3 июля является знаменательной датой в истории Белоруссии.

Именно в этот день, отметил российский лидер, произошло освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков, что стало «одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны».

12 июня Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днём России.