Путин направил Лукашенко телеграмму по случаю Дня независимости Белоруссии
- Reuters
«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю государственного праздника — Дня независимости», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин заявил, что 3 июля является знаменательной датой в истории Белоруссии.
Именно в этот день, отметил российский лидер, произошло освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков, что стало «одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны».
12 июня Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днём России.