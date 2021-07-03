Путин направил Лукашенко телеграмму по случаю Дня независимости Белоруссии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю празднования Дня независимости Белоруссии.
Путин направил Лукашенко телеграмму по случаю Дня независимости Белоруссии
  • Reuters

«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю государственного праздника — Дня независимости», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин заявил, что 3 июля является знаменательной датой в истории Белоруссии.

Именно в этот день, отметил российский лидер, произошло освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков, что стало «одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны».

12 июня Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днём России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить