Путин объяснил своё решение написать статью об Украине

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы о написанной им статье по украинской проблематике. Расшифровка опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, он решил подготовить аналитический материал об Украине достаточно давно и «уже несколько месяцев об этом думает».

«Кроме этого, почему именно сейчас я активизировал эту работу? Потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было ещё совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту «Анти-Россия», и это, конечно, не может не вызывать у нас определённого беспокойства», — заявил Путин.

Он также отметил, что на Украине «очень много, миллионы людей» хотят восстановления отношений с Россией. Путин добавил, что есть политические силы, выступающие за нормализацию.

При этом он добавил, что, судя по всему, на Украине им не дают шансов реализовать свои политические планы и неправовым образом устраняют с политической сцены.

«Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе. Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с (Виктором. — RT) Медведчуком», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что украинские органы власти «принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции».

12 июля российский президент опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой, в частности, заявил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

Он также назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между двумя странами и рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией.