Британия и Украина изъявили желание не враждовать с Россией

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что не стремятся проводить враждебную политику в отношении России, но обеспокоены её военной активностью у границ Украины.

Reuters

© Ukrainian Defence Ministry