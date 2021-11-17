Британия и Украина изъявили желание не враждовать с Россией

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что не стремятся проводить враждебную политику в отношении России, но обеспокоены её военной активностью у границ Украины.
Британия и Украина изъявили желание не враждовать с Россией
  • Reuters
  • © Ukrainian Defence Ministry

«Наши правительства не хотят быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически ... подорвать Россию», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте британского Минобороны.

В документе также отмечается обеспокоенность якобы наращиванием военной мощи России у границ Украины.

Кроме того, Великобритания подчеркнула свою приверженность «суверенитету и территориальной целостности Украины».

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