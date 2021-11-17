Британия и Украина изъявили желание не враждовать с Россией
- Reuters
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«Наши правительства не хотят быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически ... подорвать Россию», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте британского Минобороны.
В документе также отмечается обеспокоенность якобы наращиванием военной мощи России у границ Украины.
Кроме того, Великобритания подчеркнула свою приверженность «суверенитету и территориальной целостности Украины».