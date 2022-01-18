Геополитический плацдарм: как Польша использует миграционный кризис для военного давления на Белоруссию

Наращивание Польшей военного присутствия на границе с Белоруссией преследует провокационные цели, заявил замначальника Генштаба ВС республики Павел Муравейко. По его словам, Варшава стянула к границе непропорциональное количество военных и техники, объясняя это миграционным кризисом. Ранее власти Польши заявили, что усиление якобы необходимо для обеспечения охраны во время строительства стены на восточной границе страны. По мнению экспертов, подобными действиями Варшава демонстрирует Западу свою полезность как инструмента военного давления на Союзное государство.

Польша наращивает военное присутствие на белорусской границе с провокационными целями, заявил замначальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко. По его словам, сейчас на западных границах республики продолжается активность, которую связывают с миграционным кризисом. Однако только в рамках этой деятельности в Польше развёрнуты более 20 тыс. военнослужащих, а в странах Прибалтики — более 12 тыс. силовиков.

«Военные угрозы или угрозы миграционного кризиса не имеют ничего общего с теми процессами, которые сейчас происходят. Желая продемонстрировать свою нужность Европе, уровень своей ответственности перед европейскими странами, свои финансовые вложения в обеспечение безопасности Европы, Польша перемещает туда как можно больше военных», — сказал Муравейко на брифинге.

Белорусский военачальник обратил внимание на то, что Польша стягивает к границе непропорциональное количество военнослужащих, тяжёлого вооружения и бронемашин.

«Это для чего — чтобы бороться с мигрантами? Отнюдь. Это противоречит логике и здравому смыслу. Здесь имеется более глубинный подход — демонстрация своей готовности выполнять какие-то задачи. Какие задачи могут выполнять польские военные у нашей границы? Только провокационные. Иного я не вижу и оценить по-другому никак не могу», — подчеркнул Муравейко.

Стена против беженцев

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что усиление силового присутствия на границе с Белоруссией требуется для усиления охраны этой зоны при возведении заграждений. По его словам, Минск якобы может воспользоваться периодом строительства, чтобы дестабилизировать ситуацию.

«Нужно будет обеспечить безопасность наших работников, которые будут возводить это заграждение, не только охранять границу, но и защищать людей, которые не будут сотрудниками силовых структур», — приводит ТАСС слова Солоха.

Беженцы на польско-белорусской границе

Legion-Media

© Simon Serdar

Напомним, 4 января 2022 года замглавы МВД Польши Мачей Вонсик сообщил, что погранохрана страны подписала три договора с подрядчиками о строительстве заграждений на границе с Белоруссией.

В сообщении о контрактах на сайте правительства Польши указывалось, что протяжённость заграждения высотой 5,5 м составит порядка 186 км, а на его возведение потребуется 50 тыс. т стали. Общая сумма контрактов составила 1,233 млрд злотых (более 23,6 млрд рублей).

Стоит отметить, что о намерении построить на границе забор власти Польши заявили ещё осенью, ссылаясь на миграционный кризис. 29 октября 2021 года парламент одобрил этот проект.

Напомним, миграционный кризис на границе двух стран начал развиваться ещё весной и обострился в начале ноября 2021 года, когда беженцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки стали массово прибывать в Белоруссию с намерением пересечь границы с Латвией, Литвой и Польшей, чтобы попасть в ЕС. С белорусской стороны собрались несколько тысяч мигрантов, которые пытались попасть на территорию Польши, прорвав заграждение из колючей проволоки.

Также по теме «Займитесь своими внутренними проблемами»: Путин ответил на обвинения о развязывании миграционного кризиса Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова оказать помощь в ситуации с наплывом беженцев на белорусско-польской границе...

Власти Польши и стран Прибалтики обвинили Минск в провоцировании миграционного кризиса и призвали ЕС немедленно ввести санкции против Белоруссии. Руководство республики неоднократно опровергало эти обвинения. По словам Александра Лукашенко, сложившаяся ситуация стала следствием давления на республику со стороны Запада: из-за введённых ранее рестрикций белорусская сторона не располагает достаточными средствами для сдерживания потока нелегалов, стремящихся в страны Евросоюза.

При этом Варшава возлагала вину не только на Минск, но и на Москву. Так, в августе 2021-го глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал наплыв нелегалов на польско-белорусской границе «грязной игрой Лукашенко и Кремля».

Президент России отверг подобные обвинения. «Хочу, чтобы все знали: мы здесь совершенно ни при чём. На нас всё пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Наши авиационные компании не возят этих людей», — сказал он в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Как подчеркнул Владимир Путин, на деле кризис спровоцировали сами западные страны, проводя силовые операции и военные кампании в третьих государствах.

«Не нужно забывать, откуда возникли кризисы, связанные с мигрантами… Это причины, которые были созданы самими странами Запада, европейскими странами. Они носят и политический, и экономический, и военный характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке… и в Афганистане 20 лет воевали. А экономические — очень высокие социальные пособия в Европе для мигрантов… Конечно, люди туда и тянутся», — констатировал российский президент.

Помощь по тылу

Комментируя нынешнее усиление военного присутствия, Александр Лукашенко заявил, что у белорусских границ в Польше и Прибалтике сосредоточены более 30 тыс. военных, а также техника и вооружение. В ходе совещания 17 января, где обсуждался замысел будущих совместных оперативных учений Вооружённых сил РФ и Белоруссии, он также сообщил, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения.

«Как люди военные мы сразу задаём вопрос: зачем?» — сказал белорусский лидер.

Польские силовики на границе с Белоруссией

© AP Photo/Matthias Schrader

В свою очередь, Павел Муравейко выразил мнение, что организация такой системы военных НАТО станет подготовительным шагом к развёртыванию более масштабных группировок.

«Это не что иное, как заблаговременная подготовка к каким-то масштабным действиям, которые могут быть спровоцированы в том числе и против наших военнослужащих, наших границ», — сказал он.

Заявления Польши о необходимости стягивания войск к границе якобы для обеспечения безопасности строительства заградительной стены звучат неубедительно, отметила в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

Также по теме Вперёд в прошлое: почему в США обвинили Россию в попытке воссоздать Советский Союз Воссоздание Советского Союза сегодня невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на высказывание...

«Обоснование скопления польских войск у белорусской границы миграционным кризисом звучит нелепо на фоне того, как Польша обращается в НАТО с просьбой развернуть «многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения», и того, как аналогичные действия по развёртыванию войск на южных границах Белоруссии осуществляет Украина. Безусловно, это попытка давления на Союзное государство России и Белоруссии, не так давно подписавших единую военную доктрину», — подчеркнула аналитик.

Польша, как и другие страны региона, в том числе Украина, выступает инструментом проверки Белоруссии и России на прочность, добавила Федосова.

«Польша давно получает выгоду путём стратегии примыкания к сильному. Это и особые отношения с США, и поступления из бюджетов ЕС. Военно-стратегическая значимость Польши как плацдарма при этом растёт, однако растут и риски локальных конфликтов», — сказала эксперт.

Несмотря на прохождение острой фазы миграционного кризиса, Польша продолжает использовать его как предлог для усиления военного давления на границе с Белоруссией, а также в качестве предлога для усиления присутствия НАТО на собственной территории, отметил в разговоре с RT генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

«Любой кризис в этом регионе, в том числе миграционный, использовался и будет использоваться для наращивания военного присутствия стран НАТО и США на территории Польши и соседних прибалтийских республик, потому что это основа их геополитики», — сказал эксперт.

Он напомнил, что наряду с Польшей активное давление на Минск под предлогом этого кризиса оказывает и Литва. «Они выступают фактически единым фронтом дипломатического, информационного давления на Белоруссию не только по вопросам миграции, но и по вопросам политики, энергетики, поддержки оппозиции», — пояснил Рекеда.

Кроме того, Варшава надеется упрочить свой статус союзника США, демонстрируя готовность применить вооружённые силы против Белоруссии, которая взаимодействует с Россией, добавил политолог.

«Для этих целей и нужно выстраивать санитарный кордон и продавать эту идею Западу как свою геополитическую функцию в регионе. В этом смысле военное усиление на границе с Белоруссией вполне отвечает целям Польши», — заключил собеседник RT.